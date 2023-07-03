Аль-Хиляль готов заплатить Неймару 600 млн евро

«Аль-Хиляль» хочет заполучить нападающего французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Саудовский клуб готов заплатить бразильцу за трехлетний контракт 600 млн евро.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года.

Ранее «Аль-Хиляль» возглавил португальский тренер Жорже Жезуш.