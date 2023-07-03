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03 июля 2023, 08:59 | Обновлено 03 июля 2023, 09:20
72
0

Аль-Хиляль готов заплатить Неймару 600 млн евро

Саудовский гранд намерен подписать звездного бразильца

03 июля 2023, 08:59 | Обновлено 03 июля 2023, 09:20
72
0
Аль-Хиляль готов заплатить Неймару 600 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«Аль-Хиляль» хочет заполучить нападающего французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Саудовский клуб готов заплатить бразильцу за трехлетний контракт 600 млн евро.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года.

Ранее «Аль-Хиляль» возглавил португальский тренер Жорже Жезуш.

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Аль-Хиляль Неймар ПСЖ трансферы
Источник Fanatik
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