Другие новости03 июля 2023, 08:59 | Обновлено 03 июля 2023, 09:20
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Аль-Хиляль готов заплатить Неймару 600 млн евро
Саудовский гранд намерен подписать звездного бразильца
03 июля 2023, 08:59 | Обновлено 03 июля 2023, 09:20
72
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«Аль-Хиляль» хочет заполучить нападающего французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.
Саудовский клуб готов заплатить бразильцу за трехлетний контракт 600 млн евро.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года.
Ранее «Аль-Хиляль» возглавил португальский тренер Жорже Жезуш.
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