Ангелина Калинина – Джесика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка сразится против Джессики Бузас Манейро из Испании (№8 WTA). Встреча состоится пятым запуском на корте №5 после поединка Давидович Фокина – Фис. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны Бондар (№110 WTA) или Бьянки Андрееску (№50 WTA).

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