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  4. Ангелина Калинина – Джесика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2023, 10:57 |
447
2

Ангелина Калинина – Джесика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Уимблдоне

04 июля 2023, 10:57 |
447
2
Ангелина Калинина – Джесика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

4 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка сразится против Джессики Бузас Манейро из Испании (№8 WTA). Встреча состоится пятым запуском на корте №5 после поединка Давидович Фокина – Фис. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны Бондар (№110 WTA) или Бьянки Андрееску (№50 WTA).

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Ангелина Калинина Джессика Бузас Манейро смотреть онлайн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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misastefanko
Ангеліна має легко проходит цю 167 ракетку з кваліфая.
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Вадим Щербань
Ого. В нас новий #8 WTA? ну тримайся, Геля...
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0
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