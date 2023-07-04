Ангелина Калинина – Джесика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Уимблдоне
4 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.
В первом раунде украинка сразится против Джессики Бузас Манейро из Испании (№8 WTA). Встреча состоится пятым запуском на корте №5 после поединка Давидович Фокина – Фис. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны Бондар (№110 WTA) или Бьянки Андрееску (№50 WTA).
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