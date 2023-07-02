Элина против Венус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян

136-й розыгрыш Уимблдонского турнира будет сыгран почти в традиционном стиле. После того, как британцы в прошлом году запретили участвовать на своих турнирах спортсменам из рф и рб, теннисные организации оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса на 1,5 миллиона фунтов, а также лишили Уимблдон рейтинговых очков. Упрись британцы рогом, в этом году они бы, вероятно, потеряли еще и лицензии на все турниры, поэтому сомнений в допуске спортсменов из стран-агрессоров не возникало.

Тем не менее, организаторы Уимблдона попытались хоть как-то минимизировать возможность российской пропаганды задвигать нарративы про величие после побед своих спортсменов. Представители рф и рб не смогут выступать на турнире с любыми символами своих стран, а также должны были подписать «антивоенные» декларации и обозначить свою позицию по поводу российского военного вторжения в Украину. Ближе к началу турнира добавилось условие, что спортсмены, имеющие контракты с подсанкционными компаниями, должны предоставить доказательства об их расторжении. Одной из таких была 12-я ракетка мира Вероника Кудеметова, которая ранее выступала с нашивкой компании «татнефть». Вероятно, теннисистка предоставила все необходимые доказательства, ведь в список участников она все же попала.

Что касается призовых, то они снова выросли, на этот раз на 11,2%. Победители в одиночном разряде получат почти по 3 миллиона долларов США, участники первого раунда гарантировали себе $70 тысяч.

Мужчины

Новак Джокович после выигрыша 23-го титула Grand Slam на Ролан Гаррос с большой долей вероятности в Лондоне может увеличить отрыв от Рафаэля Надаля. Сербский теннисист выиграл четыре последних розыгрыша травяного мейджора, и в этом году не имеет видимых конкурентов. Ноле стандартно для последнего времени не распылялся на другие турниры на этом покрытии, так как имеет больше выигранных матчей на Уимблдоне, чем все остальные теннисисты из топ-20 вместе взятые. Не удивительно, что букмекеры оценили общую победу Джоковича коэффициентом 1,6. Более-менее реальные шансы имеет и лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас (4,5), который стал победителем престижного травяного турнира в Лондоне. Хотелось бы верить, что как минимум таким будет и финал, все же попадание этих теннисистов в одну часть сетки в Париже вряд ли сделало Ролан Гаррос более интересным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

Что касается других подводящих турниров, то некоторые теннисисты взяли первые титулы на травяных покрытиях. К примеру, Фрэнсис Тиафо уже побеждал на челленджере на траве, но теперь добыл первый полноценный титул ATP. В Штутгарте он обыграл Яна-Леннарда Штруффа, который не сыграет на Уимблдоне из-за проблем с бедром. После этого Тиафо ничего особого не показал, но взял сет у Джоковича на выставочных соревнованиях.

На еще одном большом травяном турнире в Галле неожиданно выиграл представитель Казахстана Александр Бублик, который больше известен как мастер слова. На этот раз у него все сложилось, не помешала ни е***** подача, ни пида***** корты. Бублик после этого снялся с турнира на Мальорке и если это тактический ход, то он явно будет опасным соперником абсолютно для любого теннисиста в основной сетке.

Также нельзя не отметить и хорошее выступление Энди Маррея. Двукратный победитель Уимблдона в этом году выиграл два травяных челленджера подряд, хотя после этого и проиграл Алексу де Минауру в Лондоне. Сам Энди говорит, что сейчас пребывает в отличной физической форме и готов решать самые высокие задачи.

Подводящие турниры

ATP 250 – Штутгарт. Финал

Фрэнсис Тиафо – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 7:6(1), 7:6(8)

ATP 250 – Хертогенбос. Финал

Таллон Грикспор – Джордан Томпсон – 6:7(4), 7:6(3), 6:3

ATP 500 – Лондон. Финал

Карлос Алькарас – Алекс Де Минаур – 6:4, 6:4

ATP 500 – Галле. Финал

Александр Бублик – Андрей Рублев – 6:3, 3:6, 6:3

ATP 250 – Истборн. Финал

Франсиско Черундоло – Томми Пол – 6:4, 1:6, 6:4

ATP 250 – Мальорка. Финал

Кристофер Юбенкс – Адриан Маннарино – 6:1, 6:4

Уимблдон

Жеребьевка Уимблдона в этом году получилась сбалансированной. В первую четверть к Алькарасу попали Хольгер Руне, Фрэнсис Тиафо, Алекс де Минаур, Александр Зверев и Григор Димитров. Также здесь есть финалист 2021 года Маттео Берреттини, но сейчас не лучшее время в его карьере.

Во второй четверти расположились Даниил Медведев, Кэмерон Норри, Томми Пол, Стефанос Циципас, Таллон Грикспор, Франсиско Черундоло, Себастьян Корда, Бен Шелтон, Кристофер Юбенкс и Адриан Маннарино. Также преподнести сюрприз могут мегаопытные Энди Маррей и Милош Раонич. Борьба намечается очень упорной и захватывающей, в первом раунде будет звездное противостояние Стефанос Циципас – Доминик Тим.

В верхней части второй половины списка находятся Янник Синнер, Каспер Рууд, Тэйлор Фритц, Борна Чорич, Дэн Эванс, Роберто Баутиста Агут и Денис Шаповалов. Есть и опытные мастера вроде Ришара Гаске. В целом, чуть слабее предыдущего списка, но тоже очень конкурентно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В четверть к Джоковичу попали Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим, Лоренцо Музетти, Хуберт Хуркач, Ник Кирьос и Александр Бублик. Также здесь есть Давид Гоффен, Джон Изнер и Стэн Вавринка. Новака ждут непростые вызовы уже со второго круга, где он, вероятно, сразится против Джордана Томпсона, поэтому расслабляться в первых раундах не получится. Кстати, Кирьос и Гоффен сойдутся уже в первом матче, не пропустите.

К большому сожалению, в этом году многие известные и титулованные теннисисты не смогут принять участие на Уимблдонском турнире. Конечно же, это двукратный чемпион Рафаэль Надаль, который взял паузу в карьере, чтобы привести свое тело в порядок и на высоком уровне завершить карьеру. Также на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета мы не увидим финалиста 2017 года Марина Чилича, хорват все еще не восстановился после операции на колене. Из-за травм пропустят соревнования Гаэль Монфис (запястье), Пабло Карреньо Буста (локоть), Карен Хачанов (проблемы с позвоночником), Джек Дрэйпер (плечо) и Филип Краинович (запястье).

Ориентировочный состав полуфиналов

Карлос Алькарас [1] – Себастьян Корда [22]

Янник Синнер [8] – Новак Джокович [2]

Наши

В квалификации от Украины выступил Алексей Крутых. В отличие от Australian Open и Ролан Гаррос ощутить вкус побед ему было не суждено. Украинец уже в первом раунде проиграл Фабиану Марожану. Венгерский теннисист дошел до финала отбора, где в пяти сетах уступил немцу Максимилиану Мартереру.

Женщины

После ухода Эшли Барти в женском теннисе не осталось теннисистки, которая гораздо лучше остальных чувствовала бы себя на травяном покрытии. В этом году впервые успешно заиграла на траве 22-летняя полька Ига Свёнтек, которая возглавляет мировой рейтинг уже 65 недель – рекордный показатель среди действующих теннисисток. Букмекеры сразу же поместили ее в число фавориток, хотя Арина Соболенко и Елена Рыбакина отстают не намного.

Во время травяного сезона больших неожиданностей не случилось. Британки традиционно показали, что на родных кортах играют в несколько раз лучше, чем за их пределами. Примером стал дебютный титул Кэти Бултер, которая на остальных покрытиях не блещет. Традиционно сильно сыграли чешки: Петра Квитова стала лучшей в Берлине, а Катерина Синякова – в Бад-Хомбурге. С второго турнира в Германии снялась Свёнтек, это случилось уже после жеребьевки основной сетки Уимблдона. Была ли это болезнь, как написала теннисистка, или тактический ход – не столь важно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В Бирмингеме второй травяной титул добыла Алена Остапенко, она снова будет среди фавориток, но еще раз в жизни стабильно сыграть 7 матчей подряд у нее вряд ли получится, хотя потенциал к завоеванию титула, конечно же, есть. Отличную игру продемонстрировала и американка Мэдисон Киз. В Истборне ей не было равных и если не будет проблем со здоровьем, то это кандидат на поздние раунды. Неплохо чувствуют себя на траве и теннисистки без флага, но они нам ничем не интересны.

Подводящие турниры

WTA 250 – Хертогенбос. Финал

Екатерина Александрова – Вероника Кудерметова – 4:6, 6:4, 7:6(3)

WTA 250 – Ноттингем. Финал

Кэти Бултер – Джоди Баррейдж – 6:3, 6:3

WTA 500 – Берлин. Финал

Петра Квитова – Донна Векич – 6:2, 7:6(6)

WTA 250 – Бирмингем. Финал

Алена Остапенко – Барбора Крейчикова – 7:6(8), 6:4

WTA 500 – Истборн. Финал

Мэдисон Киз – Дарья Касаткина – 6:2, 7:6(13)

WTA 250 – Бад-Хомбург. Финал

Катерина Синякова – Лючия Бронцетти – 6:2, 7:6(5)

Уимблдон

Часто можно увидеть, что половины турнирной сетки на турнирах Grand Slam не выглядят равными по силе. На этот раз нижняя часть более насыщенна сильными исполнительницами, что бывает намного реже, чем наоборот. В выигрыше от этого, конечно же, первая сеяная и те, кто попал к ней.

В первой четверти к Свёнтек жребий определил Кори Гауфф, Дарью Касаткину, Белинду Бенчич, Петру Мартич, Магду Линетт и Викторию Азаренко. Из потенциально опасных британок есть Хэрриет Дарт и Кэти Свон. В первом раунде будут два крутейших статусных противостояния: Винус Уильямс против Элины Свитолиной и Кори Гауфф против Софии Кенин.

Вторая четверть потенциально самая слабая. Самые высокорейтинговые здесь теннисистки Джессика Пегула и Каролин Гарсия сейчас не в форме, что может помочь пробиться в полуфинал Веронике Кудерметовой или Людмиле Самсоновой. Также здесь есть Донна Векич, Мария Боузкова, Катерина Синякова и Чжэн Циньвень. Неплохие новости для Леси Цуренко и Катерины Байндл, но и они не готовы на 100%.

В верхней части нижней половины сетки будет очень жарко. Сюда попали Онс Жабер, Елена Рыбакина, Петра Квитова, Беатрис Хаддад Майя, Алена Остапенко, Каролина Плишкова, Кэти Бултер, Татьяна Мария и Бьянка Андрееску. Очень неудачная жеребьевка для Ангелины Калининой, если ставить цель зайти далеко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

В последней четверти что-то похожее. Здесь сыграют Мария Саккари, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Мэдисон Киз, Каролина Мухова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова. Также есть такие темные лошадки, как Паула Бадоса, Юле Нимайер, Камила Джорджи, Хизер Уотсон и Линда Носкова. Попала сюда и Марта Костюк.

У женщин также не все смогут выступить. Симона Халеп все еще судится по допинговому делу, Аманда Анисимова пока отдыхает от тенниса. Остальные травмированы: Алисон ван Эйтванк (поясница), Айла Томлянович (восстановление после операции на колене), Анна Калинская (подколенное сухожилие) и Данка Ковинич (позвоночник). Эмма Радукану не проходила бы по рейтингу, но точно получила бы уайлд-кард, если бы не восстанавливалась после трех операций.

Ориентировочный состав полуфиналов

Ига Свёнтек [1] – Вероника Кудерметова [12]

Елена Рыбакина [3] – Арина Соболенко [2]

Наши

В основе Уимблдонского турнира сыграют пять украинских теннисисток, четыре из которых прошли по рейтингу, а Элина Свитолина получила уайлд-кард от организаторов. Жеребьевка оказалась лучшей, чем на Ролан Гаррос, но перспективы все равно не радужные.

Ангелина Калинина на старте соревнований сразится против Джессики Бузас Манейро из Испании (№167 WTA), которая прошла квалификацию. Соперница для старта неплохая, и ее точно нужно обыгрывать, но проблема в том, что Ангелина практически ничего не показала после Ролан Гаррос. Возможно, Калинина больше готовилась именно к Уимблдону, но практически нет сомнений, что она не сможет зайти дальше третьего круга, где светит потенциальный матч с Онс Жабер.

Марте Костюк в последнее время не везет с соперницами на турнирах Grand Slam. Мария Саккари неплохо чувствует себя на траве и будет фавориткой этого противостояния. Главным ее недостатком всегда была стабильность при ударах, но и Марте эту карту бить нечем. Костюк более разносторонний и технически подкованный игрок, но этого может не хватить. А вот перебить Саккари на траве точно не получится. Кстати, при условии неожиданного выигрыша есть шанс на очередную попытку реванша против Паулы Бадосы.

Леся Цуренко стартует матчем проти Клэр Лю из США. Американка больше известна своими победами на грунтовых кортах во взрослом теннисе, но не нужно забывать, что она победительница юниорского Уимблдона-2018. Цуренко, в свою очередь, после снятия с 1/8 финала Ролан Гаррос успела еще несколько раз сняться и разгромно проиграть Даяне Ястремской в квалификации Бирмингема. Поэтому есть много вопросов, хотя букмекеры и прогнозируют уверенную победу украинки. Если Леся будет в хорошем здравии, то в ее части сетки можно разгуляться.

Элине Свитолиной жребий подарил встречу с пятикратной чемпионкой Винус Уильямс. Наверное, многие болельщики тенниса помнят, что в 2019-м эти теннисистки встречались на Ролан Гаррос и US Open, обы раза в двух сетах выиграла украинка. Сейчас ситуация иная, даже в 43 года Уильямс-старшая является грозной силой на траве. В Бирмингеме она более трех часов сражалась с Камилой Джорджи, добыв победу, после чего еще и дала бой будущей чемпионке Алене Остапенко. Элина же во время подготовки к Уимблдону сыграла один матч против Линды Фругвиртовой, который с треском проиграла. Сумела ли украинка после того матча подготовиться лучше – наверное, да. Поможет ли это обыграть Винус – большой вопрос. Но если играть так, как в Бирмингеме, то шансов ноль. Ранее Элина только раз в карьере заходила во вторую неделю на Ролан Гаррос и на Уимблдоне в один год. Сделать это во второй раз будет невероятно трудно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Винус Уильямс

Катерина Байндл на траве сумела пройти квалификацию в Бад-Хомбурге и на этом ограничилась. В первом раунде с Лейлой Фернандес из Канады будет тяжело, тем более Катя никогда не выигрывала в основе Уимблдона. Фернандес тоже не успела ничего показать на траве, но победа украинки в этом матче будет очень неожиданной.

В квалификации выступали Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Даяна Ястремская. Первые проиграли в стартовых матчах, а Даяна дошла до финала, уступив Селин Наеф из Швейцарии.

В парном разряде сыграют пять украинских теннисисток. Сеяными будут Людмила Киченок и Алена Остапенко из Латвии [7], а также Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе из Румынии [15]. Ангелина Калинина сыграет в тандеме с еще одной румынкой Ириной-Камелией Бегу, Катерина Байндл выступит в дуэте с представительницей Австралии Дарьей Сэвилл, а Надежда Киченок сыграет вместе с Алицией Росольской из Польши. Последним в соперницы выпал третий сеяный дуэт, у остальных ситуация чуть веселее.

В понедельник на корты Лондона выйдут Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Байндл. Все сыграют вторым запуском, но Элина выступит на центральном корте, где матчи начнутся позже. Ориентировочно Цуренко и Байндл начнут играть около 15 по Киеву, Свитолина – ближе к концу рабочего дня.

Также не забывайте, что на Уимблдоне тай-брейк в финальном сете при счете 6:6 играется до 10 очков. Это правило унифицировано на всех мейджорах с прошлого года.