ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
Александр Бублик был очень недоволен
Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте Энди Маррею (3:6, 6:7).
Во время встречи Бублик обильно матерился. Вот лишь несколько фраз из сказанного им по ходу поединка.
«Я не могу, б**, он будет ошибаться или нет? Я е*** собак, бл***, дырявых, бл***, которые этот корт строили. Ублюдки, бл***».
«Я маму е*** дырявую, бл***. Я за******, бл***. Я просто за******».
«Он будет ошибаться, нет? Нет? Ну пошел он на х** тогда».
До 2016 года Бублик выступал за россию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарья уступила шестой сеяной в Ноттингеме
У наставника сборной Шотландии есть вопросы к УЕФА
Какой же он казах? Это очередной представитель духовной российской культуры.