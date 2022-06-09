ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем

Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте Энди Маррею (3:6, 6:7).

Во время встречи Бублик обильно матерился. Вот лишь несколько фраз из сказанного им по ходу поединка.

«Я не могу, б**, он будет ошибаться или нет? Я е*** собак, бл***, дырявых, бл***, которые этот корт строили. Ублюдки, бл***».

«Я маму е*** дырявую, бл***. Я за******, бл***. Я просто за******».

«Он будет ошибаться, нет? Нет? Ну пошел он на х** тогда».

До 2016 года Бублик выступал за россию.