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  4. ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
ATP
09 июня 2022, 17:45 | Обновлено 09 июня 2022, 17:46
1063
3

ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем

Александр Бублик был очень недоволен

09 июня 2022, 17:45 | Обновлено 09 июня 2022, 17:46
1063
3
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик

Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте Энди Маррею (3:6, 6:7).

Во время встречи Бублик обильно матерился. Вот лишь несколько фраз из сказанного им по ходу поединка.

«Я не могу, б**, он будет ошибаться или нет? Я е*** собак, бл***, дырявых, бл***, которые этот корт строили. Ублюдки, бл***».

«Я маму е*** дырявую, бл***. Я за******, бл***. Я просто за******».

«Он будет ошибаться, нет? Нет? Ну пошел он на х** тогда».

До 2016 года Бублик выступал за россию.

 

 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Rolan Stkomarovskiy
Алексaндр Станиславович Бублик  (родился в Петербурге, Россия)  — теннисист до 2016 года выступавший за Россию.
Какой же он казах? Это очередной представитель духовной российской культуры.
Ответить
+5
Станислав Кокра
І все дирявих та дирявих...бублик він і оркостані бублик
Ответить
+1
zelc006
БРУТАЛЬНИЙ КІБОРГ...
Ответить
-2
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