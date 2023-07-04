Марта Костюк – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка сразится против гречанки Марии Саккари (№8 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Фритц – Ханфманн. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки сыграли 2 матча, украинка пока не побеждала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элисон Риск (№141 WTA) или Паулы Бадосы (№35 WTA).

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