ШЕВЧЕНКО: «У Мудрика есть все, чтобы показать свои способности»

Бывший форвард лондонского «Челси», а также экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение о перспективах вингера Михаила Мудрика в стане лондонских «пенсионеров».

«Думаю, что у Мудрика есть все, чтобы показать свои способности, ему просто нужно быть терпеливым и усердно работать, чтобы получить свой шанс. АПЛ – очень конкурентный чемпионат, это одна из лучших лиг мира.

Сумма, которую за него заплатили, является дополнительным давлением. Но я не думаю, что эти деньги делают вас лучше как футболиста, это всего лишь дополнительное давление», – заявил Шевченко.

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«Челси» купил Мудрика в январе этого года у донецкого «Шахтера». Переход украинца обошелся «синим» в 70+30 млн евро, включая бонусы.

Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года.