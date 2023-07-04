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  4. ШЕВЧЕНКО: «У Мудрика есть все, чтобы показать свои способности»
Англия
04 июля 2023, 07:15 | Обновлено 04 июля 2023, 07:16
617
0

ШЕВЧЕНКО: «У Мудрика есть все, чтобы показать свои способности»

Экс-нападающий «Челси» – о потенциале украинского полузащитника

04 июля 2023, 07:15 | Обновлено 04 июля 2023, 07:16
617
0
ШЕВЧЕНКО: «У Мудрика есть все, чтобы показать свои способности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший форвард лондонского «Челси», а также экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение о перспективах вингера Михаила Мудрика в стане лондонских «пенсионеров».

«Думаю, что у Мудрика есть все, чтобы показать свои способности, ему просто нужно быть терпеливым и усердно работать, чтобы получить свой шанс. АПЛ – очень конкурентный чемпионат, это одна из лучших лиг мира.

Сумма, которую за него заплатили, является дополнительным давлением. Но я не думаю, что эти деньги делают вас лучше как футболиста, это всего лишь дополнительное давление», – заявил Шевченко.

«Челси» купил Мудрика в январе этого года у донецкого «Шахтера». Переход украинца обошелся «синим» в 70+30 млн евро, включая бонусы.

Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года.

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Андрей Шевченко Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига
Источник talkSPORT
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