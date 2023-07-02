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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 12:26 | Обновлено 02 июля 2023, 12:36
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Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера

Валерий Василенко считает, что «Горнякам» стоит пригласить Андрея Николаевича

02 июля 2023, 12:26 | Обновлено 02 июля 2023, 12:36
3442
12
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

То, о чем упорно и неоднократно трубили и «большевики», и «меньшевики», произошло: Игор Йовичевич покинул «Шахтер». Теперь уже официально. Точнее, это именно «Шахтер» кинул хорватского специалиста: прекратил с ним сотрудничество, хотя у тренера оставался еще один год по условиям контракта.

Не сомневаюсь, что Йовичевич получит неустойку. А может, и больше. Суть не в этом. Совсем не в этом. А в том, что, повторюсь, методических поползновений к такому резкому повороту событий не было. Да, они, эти предпосылки, были иного толка, о чем я говорил ранее. Но профильных – не было. Я в этом уверен.

Тем не менее, Игор Йовичевич – уже прошлое «Шахтера». Каким цветом окрасить это прошлое – дело каждого. Мне лично видится, что на большее «Шахтер» априори не мог претендовать. Чемпионство в УПЛ, третье место в сильной группе Лиги чемпионов, выход в 1/8 финала Лиги Европы – большего с нынешним «Шахтером» не достиг бы и Гвардиола. Не говоря уже о ван Леувене.

Голландца я вспомнил в этой связи неслучайно. Ибо он – самый что ни на есть главный претендент на вакантную должность. Собственно, эти две новости – о возможной отставке Йовичевича и возможном назначении ван Леувена – появились примерно в одно и то же время. Появились, функционировали, и почти сбылись.

Почти – потому что, насколько мне известно, осталось утрясти последние формальности перед назначением Патрика на пост главного тренера «Шахтера».

Наверняка это произойдет в ближайшие дни. А то и часы. Позволю себе не согласиться по данному поводу. Ибо считаю, что ван Леувен – как минимум не лучше Йовичевича. А то и хуже, уж извините за мою прямолинейность.

Понимаю, что бывший директор шахтерской футбольной Академии не являлся кандидатом номер один на смену Игора. Под этим порядковым номером был иной кандидат. Да и под номером два фигурировал другой.


shakhtar.com. Игор Йовичевич

Говорили об интересе «горняков» к Фариоли. В западной прессе то и дело фигурировали иные молодые итальянские тренеры. Но по разным причинам коллаборации не состоялось. Хотя, если откровенно, все мы понимаем, что причина там одна – война.

И вот когда итальянцы отпали, взор Ахметова пал на главного тренера «Зари».

Неудивительно, что пал. Было бы странно, чтобы не пал. Ван Леувен по-настоящему преобразовал луганскую команду, поставил ей привлекательную, а главное – эффективную модель игры. Да и шахтерское прошлое у Патрика до сих пор торчит из кармана.

Но дело в том, что такой вот выбор, если он действительно будет именно таким – это путь наименьшего сопротивления. Это как шило поменять на мыло, уж извините за мой французский.

Футбол ван Леувена в минувшем сезоне – это, как говорили мои некоторые коллеги – «бей-беги». Усовершенствованный вариант такого вот примитива. Минимум передач на своей половине поля, диагонали и выносы в последнюю треть поля. Плюс стандарты и дальние удары.

То, что может быть хорошо для «Зари», может быть не очень хорошо для «Шахтера». Донецкая команда привыкла играть иначе. Кардинально иначе. Если голландцу придется ломать команду через колено, получится галиматья. Ежели он будет играть так, как играл Йовичевич, то нафига тогда эта рокировка?

К тому же, как по мне, ван Леувен – такой же «ноунейм» для топового европейского клубного футбола, каким, по большому счету, был и хорватский наставник. Так что от назначения ван Леувена заграничный имидж «Шахтера» вряд ли поползет решительно вверх. Это мое мнение.

А вот чтобы этот самый имидж попер вверх, «Шахтеру», на мой взгляд, нужно сделать минимум движений. Решение проблемы лежит на поверхности. И это решение – Андрей Николаевич Шевченко.

***

Бывший наставник сборной Украины и «Дженоа» сейчас без работы. С тренерством он не завязывал, въезжать в Дом Футбола после того, как оттуда «вынесут» Павелко, он тоже, насколько мне известно, не собирается. Так что Шева открыт к предложениям.


Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Ахметову нравится итальянский футбол, итальянские тренеры. Шевченко – если и не яркий, то типичный представитель тамошней тренерской школы. Тот футбол, что он культивировал в сборной Украины, лишнее тому подтверждение. Плюс ко всему – итальянский тренерский штаб. Мальдера, Тассотти и прочие специалисты поставят вам и тактику, и физику. С этим проблем не должно быть.

Не должно быть проблем и с акклиматизацией. Шевченко лично знаком с Ахметовым, у него сложились хорошие отношения и с Палкиным. Практически всех футболистов первой команды он знает не с чужих слов. Так что «ломки» не будет.

Не будем забывать и об условиях, в каких начнется и следующий чемпионат страны. Рашистское вторжение, сирены воздушной тревоги, боязнь многих легионеров приезжать в Украину – все это вряд ли резко улетучится. Андрей Николаевич в такой ситуации – незаменимый. Даже больше, чем Йовичевич. Потому что он – наш. К его позиции, к его словам без вариантов будут прислушиваться. Не только у нас, но и за рубежом. Приглашение Шевченко в «Шахтер» могло бы в разы повысить имидж «Шахтера». С точки зрения проукраинской позиции. Гражданской позиции. Патриотической позиции.

Ну и, наконец, таким вот простым решением «Шахтер» в лице Ахметова поквитался бы с «Динамо» в лице Суркисов, пригласивших на тренерскую должность Луческу. Это был бы знатный реванш. Знатная оплеуха.

Ринат Леонидович, поговорите с Андреем Николаевичем по этому поводу. Попытка – не пытка.

А ван Леувен никуда не денется.

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Андрей Шевченко Шахтер Донецк статьи эксклюзив Патрик ван Леувен Игор Йовичевич
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 12
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Alex T
Шева в шахте звучит даже бредово как-то
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+3
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u6464u
Думка занадто цікава , якщо Андрій збере той тренерський штаб який працював в збірній то це буде бомба, але це здається віртуальною реальністю .
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+3
Умник
Валерий вы начали учавствовать в стенд апе?
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+3
Gargantua
во-первых, предложение ван Левену делал Палкин на личной встрече в премьер палас еще задолго до финиша чемпионата.
во-вторых, Малдера занят.
в-третьих, где же Шевченко будет играть в гольф и стоят ли ахметовские миллионы разлуки с семьей, которая в Украину не поедет?
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+2
Умник
А тепер серйозно.
1. Шева є проЗеленським
2. Він очолює спортивну складову unired 24.
А Зе вболіває за Динамо. А ось в 2024 році якби цей амбасадор не очолив Динамо. І це дуже погано.
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+1
Петя Рудик
Не уявляю Шеву в Шахті. І не тому що він колишній динамівець.
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Tom😼
Ця стаття викликає усмішку Андрюха всіма клітинами свого тіла 100% динамівець, тому навіть не варто розглядати його в таборі кротовні, це на грані фантастики
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0
romario1501
Автор зарано почав святкувати День спортивного журналіста ))) Закусуй , бо до вечора  ще не таку хрєнь придумаєш ))
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0
BallsToTheWall
Да.  Можно и Андрея Шевченко пригласить помощником Главного тренера по какой то тактической подготовке линии атаки.  Вот только согласится ли он. 
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0
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