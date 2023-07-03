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  4. Русин не переходит в Шахтер, но ван Леувен хочет видеть Назария в команде
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 22:25 | Обновлено 03 июля 2023, 22:36
1393
4

Русин не переходит в Шахтер, но ван Леувен хочет видеть Назария в команде

Форвард должен присоединится к «Заре» на сборах

03 июля 2023, 22:25 | Обновлено 03 июля 2023, 22:36
1393
4
Русин не переходит в Шахтер, но ван Леувен хочет видеть Назария в команде
УПЛ. Назарий Русин

24-летний украинский форвард Назарий Русин не переходит в донецкий «Шахтер».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, нападающий должен приехать в расположение луганской «Зари», с которой у него контракт до июля 2025 года.

Однако источник отмечает, что слухи о том, что Патрик ван Леувен, который сегодня, 3 июля, официально стал наставником «Шахтера», хотел бы видеть Назария в своем новом клубе в футбольных кругах ходят не первый день. И они ужесточились после того, как стало известно, что игрок отсутствует на первых тренировках клуба в Польше.

Ранее «Заря» отправилась на учебно-тренировочные сборы в Польшу. В сезоне УПЛ 2022/23 Русин провел 30 игр за луганчан, в которых отметился 13 голами и 5 ассистами.

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Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Заря Луганск Назарий Русин трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Gargantua
самое смешное, что Динамо отдало Русина в Зарю бартером за Кабаева. Да еще и Вантуха с Антюхом впридачу.
Теперь у Динамо тупой бегунок Кабаев, с которым одни мучения,  а у Зари лучший левый вингер УПЛ Русин. А всего то нужно было додуматься попробовать его на фланге а не на острие атаки.
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dadlismit
Хер Плюйвену, а не Русина 
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