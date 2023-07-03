Русин не переходит в Шахтер, но ван Леувен хочет видеть Назария в команде

24-летний украинский форвард Назарий Русин не переходит в донецкий «Шахтер».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, нападающий должен приехать в расположение луганской «Зари», с которой у него контракт до июля 2025 года.

Однако источник отмечает, что слухи о том, что Патрик ван Леувен, который сегодня, 3 июля, официально стал наставником «Шахтера», хотел бы видеть Назария в своем новом клубе в футбольных кругах ходят не первый день. И они ужесточились после того, как стало известно, что игрок отсутствует на первых тренировках клуба в Польше.

Ранее «Заря» отправилась на учебно-тренировочные сборы в Польшу. В сезоне УПЛ 2022/23 Русин провел 30 игр за луганчан, в которых отметился 13 голами и 5 ассистами.