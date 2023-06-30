Украина. Премьер лига30 июня 2023, 19:45 |
208
1
Заря отправилась на сбор в Польшу, о тренере и составе – ни слова
Команда будет готовиться в Польше
30 июня 2023, 19:45 |
208
1
«Заря» объявила о том, что 30 июня команда отправилась на сбор в Польшу, где футболисты будут готовиться к старту УПЛ и квалификации Лиги Европы.
Команда запланировала пять спаррингов с польскими и словацкими командами.
При этом клуб ничего не говорит о том, кто будет работать с командой. Ожидается, что наставник Патрик ван Леувен перейдет в «Шахтер», но об уходе специалиста «Заря» все еще не сообщила.
Кроме того, клуб не объявил состав, который едет на сбор.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июня 2023, 07:15 5
Победитель будет определяться быстрее
Футбол | 30 июня 2023, 17:14 1
Впервые в истории Украину в этих соревнованиях представляют две команды
Футбол | 30.06.2023, 12:50
Футбол | 29.06.2023, 20:23
Футбол | 30.06.2023, 13:42
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ось це і насторожує
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.06.2023, 13:59 3
28.06.2023, 23:40 8
28.06.2023, 20:39
28.06.2023, 19:17 14
28.06.2023, 16:59
29.06.2023, 11:33 20
29.06.2023, 21:48 1
28.06.2023, 16:49