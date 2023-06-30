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  4. Заря отправилась на сбор в Польшу, о тренере и составе – ни слова
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 19:45 |
208
1

Заря отправилась на сбор в Польшу, о тренере и составе – ни слова

Команда будет готовиться в Польше

30 июня 2023, 19:45 |
208
1
Заря отправилась на сбор в Польшу, о тренере и составе – ни слова
ФК Заря

«Заря» объявила о том, что 30 июня команда отправилась на сбор в Польшу, где футболисты будут готовиться к старту УПЛ и квалификации Лиги Европы.

Команда запланировала пять спаррингов с польскими и словацкими командами.

При этом клуб ничего не говорит о том, кто будет работать с командой. Ожидается, что наставник Патрик ван Леувен перейдет в «Шахтер», но об уходе специалиста «Заря» все еще не сообщила.

Кроме того, клуб не объявил состав, который едет на сбор.

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avk2307
Ось це і насторожує
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