Заря отправилась на сбор в Польшу, о тренере и составе – ни слова

«Заря» объявила о том, что 30 июня команда отправилась на сбор в Польшу, где футболисты будут готовиться к старту УПЛ и квалификации Лиги Европы.

Команда запланировала пять спаррингов с польскими и словацкими командами.

При этом клуб ничего не говорит о том, кто будет работать с командой. Ожидается, что наставник Патрик ван Леувен перейдет в «Шахтер», но об уходе специалиста «Заря» все еще не сообщила.

Кроме того, клуб не объявил состав, который едет на сбор.