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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 20:47 | Обновлено 03 июля 2023, 21:09
900
4

Источник: ван Леувен разорвал контракт с Зарей единолично, Геллер недоволен

В соглашении коуча с «Зарей» не было клаусулы, штрафа или компенсации

03 июля 2023, 20:47 | Обновлено 03 июля 2023, 21:09
900
4
Источник: ван Леувен разорвал контракт с Зарей единолично, Геллер недоволен
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке заявил, что нидерландский специалист Патрик Ван Леувен перешел из «Зари» в «Шахтер», единолично расторгнув контракт с луганским клубом, который не получил никакой компенсации.

«Никакой клаусулы, штрафа или компенсации в личном контракте ван Леувена с «Зарей» подписано не было. Давайте вспомним, в каких условиях вообще подписывался этот контракт – ничего тогда не было понятно - как долго продлится война, будет ли чемпионат, где будут играть клубы.

В этом контракте на три года был пункт об единоличном расторжении с обеих сторон. Вопрос о том, как этот пункт был прописан, какие дополнительные условия существовали. Я уверен, что юристы «Шахтера» этот контракт видели. Поэтому «Шахтер» пошел на этот шаг.

Попытки договориться между клубами, если они были, не достигли никакого успеха. Патрик ван Леувен разорвал контракт единолично, иначе он не мог быть представлен как главный тренер «Шахтера».

Президент «Зари» Евгений Геллер подключает юристов, чтобы изучили этот кейс и нашли нюансы в контракте, которые помогут ему отстоять свою правду. Если нет в пунктах дополнительной информации, то у Геллера нет юридических шансов повлиять на ситуацию. Однако президент «Зари» настроен очень принципиально, так как считает это неэтичным».

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Патрик ван Леувен Заря Луганск отставка Шахтер Донецк назначение тренера ТаТоТаке Евгений Геллер новый тренер Шахтера Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Golhrenshtanga
Ох и гнилые кроты
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+4
FunnyCat_____
 ФК Грязь 
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+3
Gorok
Цього тренера чекає таж сама участь що і попереднього. Невже він не бачив, як повелися з останнім тренером, він ще не зрозумів в яке болото вліз Ігор Й. дізнався про своє звільнення з преси, уявіть як це принизливо, хоча мені його не шкода, бо він вчинив те саме з Дніпром1. Новий тренер повторює ту саму помилку із Зорею
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0
WildeKater
Ну в след раз контракты нормально прописывать будет.
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0
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