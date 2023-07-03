Сергей РЕБРОВ: «Мы все продолжаем болеть за вас»
Тренер сборной Украины – об успехе молодежной команды на Евро-2023 U-21
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поздравил молодежную команду страны с выходом в полуфинал чемпионата Европы.
Украинская сборная U-21 в матче 1/4 финала Евро-2023 переиграла команду Франции со счетом 3:1.
«Выход в полуфинал Евро и победа над одной из сильнейших команд турнира – очень весомый повод поздравить всех причастных к нашей молодежной сборной.
Заслуженно добытая путевка в 1/2 финала этого турнира и на Олимпийские игры – прежде всего заслуга Руслана Петровича [Ротаня] и его тренерского штаба за правильно выбранный план на эту игру и игроков за его удачное исполнение.
Знаю, что для вас всех это никак не повод остановиться на достигнутом, так что мы все продолжаем болеть за вас и ждем среды», – написал Ребров в Инстаграме.
Напомним, благодаря победе над французами, украинцы завоевали путевку на Олимпиаду-2024. Украинская сборная сыграет на Олимпийских играх впервые в истории.
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