Молодежные турниры03 июля 2023, 14:11 |
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ВИДЕО. Украина U-21 вышла в полуфинал Евро. Раздевалка после матча
Игроки и тренерский штаб могут позволить себе праздновать
03 июля 2023, 14:11 |
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В воскресенье молодежная сборная Украины обыграла Францию U-21 со счетом 3:1. Команда не только вышла в полуфинал Евро, но и гарантировала себе место на Олимпиаде-2024.
После игры футболисты не скрывали своей радости.
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