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Молодежные турниры
03 июля 2023, 14:11 |
3675
0

ВИДЕО. Украина U-21 вышла в полуфинал Евро. Раздевалка после матча

Игроки и тренерский штаб могут позволить себе праздновать

03 июля 2023, 14:11 |
3675
0
ВИДЕО. Украина U-21 вышла в полуфинал Евро. Раздевалка после матча
УАФ

В воскресенье молодежная сборная Украины обыграла Францию U-21 со счетом 3:1. Команда не только вышла в полуфинал Евро, но и гарантировала себе место на Олимпиаде-2024.

После игры футболисты не скрывали своей радости.

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сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Sport.ua
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