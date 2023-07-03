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Уимблдон
03 июля 2023, 11:33 | Обновлено 03 июля 2023, 13:16
384
0

Катерина Байндл – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Уимблдоне

03 июля 2023, 11:33 | Обновлено 03 июля 2023, 13:16
384
0
Катерина Байндл – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

3 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№85 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка сразится против канадки Лейлы Фернандес (№95 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №14 после поединка Музетти – Варильяс. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэти Волинец (№125 WTA) или Каролин Гарсии (№5 WTA).

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Катерина Байндл (Козлова) Лейла Фернандес Уимблдон-2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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