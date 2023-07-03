Катерина Байндл – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№85 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка сразится против канадки Лейлы Фернандес (№95 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №14 после поединка Музетти – Варильяс. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэти Волинец (№125 WTA) или Каролин Гарсии (№5 WTA).

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