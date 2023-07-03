Леся Цуренко – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Уимблдоне
3 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.
В первом раунде украинка сразится против американки Клэр Лю (№93 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №8 после поединка Паркс – Фридсам. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Циньвень Чжэн (№25 WTA) или Катерины Синяковой (№32 WTA).
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