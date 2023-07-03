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Уимблдон
03 июля 2023, 10:51 | Обновлено 03 июля 2023, 11:26
271
0

Леся Цуренко – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Уимблдоне

03 июля 2023, 10:51 | Обновлено 03 июля 2023, 11:26
271
0
Леся Цуренко – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

3 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка сразится против американки Клэр Лю (№93 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №8 после поединка Паркс – Фридсам. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Циньвень Чжэн (№25 WTA) или Катерины Синяковой (№32 WTA).

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Леся Цуренко Клэр Лю Уимблдон-2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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