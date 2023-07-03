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  4. Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
03 июля 2023, 09:57 | Обновлено 03 июля 2023, 10:04
122
0

Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Уимблдоне

03 июля 2023, 09:57 | Обновлено 03 июля 2023, 10:04
122
0
Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка сразится против американки Винус Уильямс (№558 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Качин – Джокович. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли 4 матча, украинка лишь раз проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизе Мертенс (№28 WTA) или Виктории Грунчаковой (№129 WTA).

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Винус Уильямс Элина Свитолина Уимблдон-2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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