Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Уимблдоне
3 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.
В первом раунде украинка сразится против американки Винус Уильямс (№558 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Качин – Джокович. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки сыграли 4 матча, украинка лишь раз проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизе Мертенс (№28 WTA) или Виктории Грунчаковой (№129 WTA).
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