Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) начнет выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка сразится против американки Винус Уильямс (№558 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Качин – Джокович. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли 4 матча, украинка лишь раз проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизе Мертенс (№28 WTA) или Виктории Грунчаковой (№129 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ