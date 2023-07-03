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Молодежные турниры
03 июля 2023, 02:21 | Обновлено 03 июля 2023, 02:24
676
0

Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»

Сильвен Риполль – о матче с Украиной U-21

03 июля 2023, 02:21 | Обновлено 03 июля 2023, 02:24
676
0
Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный сборной Франции U-21 Сильвен Риполль дал оценку поединку с командой Украины U-21 в четвертьфинале молодежного Евро-2023, в котором украинцы одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Это большое разочарование. Мы хотели пройти намного дальше. Нам противостояла очень хорошая команда Украины. Я должен поздравить их, но мы отчаянно разочарованы. У нас был многообещающий первый тайм, но во второй половине мы не смогли вывести их из равновесия и не смогли отыграться.

Все те способы, которые мы нашли, чтобы вывести их из равновесия в первом тайме – много спонтанности, движения, игра в одно касание - нам не удалось сделать во втором тайме. И они пострадали гораздо меньше, чем в первом», – рассказал 51-летний Риполль.

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Сильвен Риполль сборная Франции по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Франция - Украина
Источник УЕФА
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