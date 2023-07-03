Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»

Главный сборной Франции U-21 Сильвен Риполль дал оценку поединку с командой Украины U-21 в четвертьфинале молодежного Евро-2023, в котором украинцы одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Это большое разочарование. Мы хотели пройти намного дальше. Нам противостояла очень хорошая команда Украины. Я должен поздравить их, но мы отчаянно разочарованы. У нас был многообещающий первый тайм, но во второй половине мы не смогли вывести их из равновесия и не смогли отыграться.

Все те способы, которые мы нашли, чтобы вывести их из равновесия в первом тайме – много спонтанности, движения, игра в одно касание - нам не удалось сделать во втором тайме. И они пострадали гораздо меньше, чем в первом», – рассказал 51-летний Риполль.