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Молодежные турниры
03 июля 2023, 02:00 | Обновлено 03 июля 2023, 02:07
697
0

Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»

Максенс Какере – о матче с Украиной U-21

03 июля 2023, 02:00 | Обновлено 03 июля 2023, 02:07
697
0
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максенс Какере (слева)

Капитан сборной Франции U-21 Максенс Какере поделился эмоциями от матче с командой Украины U-21 в 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором подопечные Руслана Ротаня добились волевой победы со счетом 3:1.

«Это огромное разочарование. Мы не сделали того, что требовалось для победы в этой игре. При счете 1:0 игра была в наших руках, но мы допустили несколько маленьких ошибок, которые позволили им выйти вперед. И мы не смогли забить во втором тайме. Мы горько разочарованы.

Во втором тайме мы больше владели мячом, чем они, но нам не удалось создать достаточно моментов. И в итоге это отразилось на счете. Очень обидно, потому что это была наша большая цель - пройти в этот вечер, но мы допустили ошибки. Мы должны взять на себя ответственность за это», – заявил Какере, который на клубном уровне защищает цвета «Лиона».

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Максенс Какере сборная Франции по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина Евро-2023 U-21
Источник УЕФА
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