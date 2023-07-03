Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»

Капитан сборной Франции U-21 Максенс Какере поделился эмоциями от матче с командой Украины U-21 в 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором подопечные Руслана Ротаня добились волевой победы со счетом 3:1.

«Это огромное разочарование. Мы не сделали того, что требовалось для победы в этой игре. При счете 1:0 игра была в наших руках, но мы допустили несколько маленьких ошибок, которые позволили им выйти вперед. И мы не смогли забить во втором тайме. Мы горько разочарованы.

Во втором тайме мы больше владели мячом, чем они, но нам не удалось создать достаточно моментов. И в итоге это отразилось на счете. Очень обидно, потому что это была наша большая цель - пройти в этот вечер, но мы допустили ошибки. Мы должны взять на себя ответственность за это», – заявил Какере, который на клубном уровне защищает цвета «Лиона».