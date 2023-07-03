РОТАНЬ: «Первый скальп мы сняли, но через три дня будет снова топ-команда»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал победу над Францией U-21 (3:1) в четвертьфинале молодежного Евро-2023 U-21:

«Ощущения после победы? Это моя любимая работа. Я действительно счастлив, но еще больше я рад за наших футболистов, за нашу страну. Во-первых, сейчас всегда нужно говорить – благодаря кому мы можем здесь играть и радовать страну – это наши воины. Это им поздравления, эта победа для них. А про достижения можно говорить после окончания карьеры, и тогда можно что-то вспоминать.

Этот матч реально был очень важным. У нас есть немного времени переварить все. Будем с завтрашнего дня готовиться к полуфиналу. Очень мало времени. Восстановление впереди. И очень мощная команда в соперниках.

Франция очень мощно начала матч, игра шла не по нашему сценарию. Мы с первых минут стремились взять под контроль мяч, но очень умело изучили нас французы, перекрыли середину и большим количеством накрывали наших полузащитников, поэтому начало матча было не за нами. Но мне понравилась реакция на пропущенный гол, мы не раскисли.

За счет индивидуального мастерства, командных действий и характера смогли переломить этот матч. В итоге мы победили очень мощную команду, одну из сильнейших на этом турнире. Лучшими становятся среди лучших, поэтому первый скальп мы сняли, но через три дня у нас будет вторая лучшая команда турнира. Надо восстановиться и хорошо подготовиться.

Это была наша стратегия, чтобы больше Мудрик и Кащук открывались за спину, а Крыськив оттягивал на себя центральных защитников. Наша стратегия где-то не сработала, прежде всего – нам не удалось взять под контроль игру. Многие полузащитники опускались глубоко, не было структуры, нас давили французы, которые с первых минут начали прессинговать.

Индивидуальные действия игроков? Это уже их мастерство. Я очень рад, что в матче, который для нас сначала получился неудачным, свою роль сыграли индивидуальное мастерство и характер команды, которая не раскисла, нашла силы и переборола. Добавьте индивидуальное мастерство игроков, и есть результат. Во втором тайме мы перестроились, он уже шел по нашему сценарию. Счет на табло, я считаю, закономерный.

Буду ли тренировать сборную на Олимпиаде? На этот вопрос я сейчас не отвечу. Но это достижение для нашей страны, особенно в такое время, особенно, когда идет война. Для нашего народа это изюминка, что ли. В такое время наша страна будет представлена на Олимпиаде командой по футболу. И это будет впервые. Очень и очень достойно.

Матч против Испании будет отличаться от игры с Францией. У испанцев высокое индивидуальное мастерство. Испания – это структурная команда с хорошим взаимодействием, отличной структурой, быстрой работой с мячом. Матч будет для нас еще более тяжелым. Но мы должны смотреть сначала на себя, стремиться играть как мы захотим. А сейчас задание номер один – восстановление».