Георгий СУДАКОВ: «Мы умеем играть в футбол, а не просто отбиваться»

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков был признан лучшим игроком четвертьфинального матча Евро-2023 U-21 с Францией (3:1) по версии УЕФА. После игры он выступил на пресс-конференции вместе с главным тренером Русланом Ротанем.

– Как вам вообще удается играть с Михаилом Мудриком? Это его первый матч на турнире, но у вас есть такая сильная химия. Как сильно это помогло вам и команде?

– По сегодняшней игре я не могу отдельно выделить кого-то – Мудрика или Бондаренко. Вся команда сражалась, была одним целым. Если говорить именно о нашем тандеме с Михаилом, то, конечно, мы друг друга чувствуем. Раньше я отдавал ему похожие передачи, и он забивал, у нас были немного разные роли. Но я знаю, на что он способен, как он может отдать, так что моей задачей было побежать и открыться. Так и вышло.

Мы разбирали французов, они играют очень высоко, поэтому мы должны играть им за спину. Потому я побежал в зону, а Мудрик отдал пас. Передача похожа на ту, которую он отдал в матче национальной сборной против Северной Македонии на Цыганкова. Он это умеет, мы все это прекрасно знаем. Так что здесь нет какой-то особой химии – просто игровой момент.

– Как изменилась сборная Франции в этом матче по сравнению с вашими поединками отбора Евро-2023 U-21? Или, может, в первую очередь изменилась сборная Украины?

– Я уже говорил, что в первую очередь изменились мы. Мы не можем сравнивать тот год и этот. Мы все выросли, набрались опыта, почти каждый из нашего состава играл в еврокубках. Если говорить обо мне, я уже провел несколько поединков за национальную сборную. После таких игр у тебя есть опыт, ты совсем по-другому играешь такие матчи. Потому нельзя сравнивать.

И Руслан Петрович правильно говорил, что это совсем другая команда. Во Франции не сильно изменилась команда, если брать по фамилиям, как и у нас. Но мы в первую очередь изменились индивидуально, в плане мастерства опыт другой, уровень игры каждого вырос в несколько раз. Нам нужно отталкиваться от своей игры, без разницы, кто является соперником.

Мы сегодня показали, что если играем одной командой, то умеем играть в футбол с мячом. Конечно, во Франции все игроки сильны индивидуально, против них сложно защищаться. Были моменты, когда нужно было терпеть. Но я уверен, что все смотрящие матч украинцы гордятся нами, ведь мы умеем играть в футбол, а не просто отбиваться.