Голы Бондаренко и Судакова – претенденты на гол тура Евро-2023 U-21
Украинцам нужна поддержка в борьбе с конкурентами
Европейский футбольный союз назвал четыре гола, которые являются претендентами на лучший гол тур, а именно – стадию 1/4 финала молодежного Евро-2023.
Среди номинантов на признание оказались голы в исполнении Артема Бондаренко и Георгия Судакова в победной игре сборной Украины U-21 (3:1) со сверстниками из Франции.
На победу также претендуют гол француза Шерки в ворота украинской команды и точный удар англичанина Гордона в матче с Португалией (1:0).
Поддержать украинцев Бондаренко и Судакова в борьбе за лучший гол тура можно в открытом голосовании на официальном сайте УЕФА.
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