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Молодежные турниры
03 июля 2023, 01:36 | Обновлено 03 июля 2023, 01:42
82
0

Голы Бондаренко и Судакова – претенденты на гол тура Евро-2023 U-21

Украинцам нужна поддержка в борьбе с конкурентами

03 июля 2023, 01:36 | Обновлено 03 июля 2023, 01:42
82
0
Голы Бондаренко и Судакова – претенденты на гол тура Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз назвал четыре гола, которые являются претендентами на лучший гол тур, а именно – стадию 1/4 финала молодежного Евро-2023.

Среди номинантов на признание оказались голы в исполнении Артема Бондаренко и Георгия Судакова в победной игре сборной Украины U-21 (3:1) со сверстниками из Франции.

На победу также претендуют гол француза Шерки в ворота украинской команды и точный удар англичанина Гордона в матче с Португалией (1:0).

Поддержать украинцев Бондаренко и Судакова в борьбе за лучший гол тура можно в открытом голосовании на официальном сайте УЕФА.

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Георгий Судаков Артем Бондаренко сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 сборная Франции по футболу U-21 Райан Шерки
Источник УЕФА
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