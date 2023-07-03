Голы Бондаренко и Судакова – претенденты на гол тура Евро-2023 U-21

Европейский футбольный союз назвал четыре гола, которые являются претендентами на лучший гол тур, а именно – стадию 1/4 финала молодежного Евро-2023.

Среди номинантов на признание оказались голы в исполнении Артема Бондаренко и Георгия Судакова в победной игре сборной Украины U-21 (3:1) со сверстниками из Франции.

На победу также претендуют гол француза Шерки в ворота украинской команды и точный удар англичанина Гордона в матче с Португалией (1:0).

Поддержать украинцев Бондаренко и Судакова в борьбе за лучший гол тура можно в открытом голосовании на официальном сайте УЕФА.