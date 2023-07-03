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Молодежные турниры
03 июля 2023, 01:15 | Обновлено 03 июля 2023, 01:22
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0

«Был дисциплинирован». Назван лучший игрок матча Франция U21 – Украина U21

Вне конкуренции оказался Георгий Судаков

03 июля 2023, 01:15 | Обновлено 03 июля 2023, 01:22
555
0
«Был дисциплинирован». Назван лучший игрок матча Франция U21 – Украина U21
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз по итогам матча 1/4 финала молодежного Евро-2023 между сборными Франции и Украины (1:3) назвал лучшего игрока встречи.

Решением членов Технической комиссии УЕФА, которая определяет лучших игроков матчей турнира, признания удостоен полузащитник украинской команды Георгий Судаков. Он, напомним, стал автором дубля в ворота сборной Франции.

«Он забил два гола, а также был очень хорош в своей игре на подборе. Без мяча он был невероятно дисциплинирован, когда опускался в глубину, чтобы помочь своей команде защищаться как единое целое», – сказано в релизе технических экспертов УЕФА.

Getty Images/Global Images Ukraine
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Георгий Судаков сборная Украины по футболу U-21 сборная Франции по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Франция - Украина
Источник УЕФА
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