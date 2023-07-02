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Товарищеские матчи
Ворскла
02.07.2023 17:00 – 55 1 : 2
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 17:25 | Обновлено 02 июля 2023, 17:39
246
0

Ворскла – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июля 2023, 17:25 | Обновлено 02 июля 2023, 17:39
246
0
Ворскла – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

Команды «Ворскла» и «Полтава» проводят контрольный матч на летних сборах.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – 2 июля в 17:00 по Киеву, на стадионе Ворскла им. А.Бутовского в Полтаве.

Ворскла – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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