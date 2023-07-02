Команды «Ворскла» и «Полтава» проводят контрольный матч на летних сборах.

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Начало матча – 2 июля в 17:00 по Киеву, на стадионе Ворскла им. А.Бутовского в Полтаве.

Ворскла – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция