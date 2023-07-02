Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига02 июля 2023, 17:25 | Обновлено 02 июля 2023, 17:39
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Ворскла – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
02 июля 2023, 17:25 | Обновлено 02 июля 2023, 17:39
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Команды «Ворскла» и «Полтава» проводят контрольный матч на летних сборах.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – 2 июля в 17:00 по Киеву, на стадионе Ворскла им. А.Бутовского в Полтаве.
Ворскла – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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