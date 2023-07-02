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Ворскла
02.07.2023 17:00 – FT 3 : 2
Полтава
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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 20:40 | Обновлено 02 июля 2023, 20:50
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Ворскла в контрольном матче сумела выиграть у Полтавы, уступая 0:2

Команды провели спарринг в Полтаве на стадионе Ворскла им А.Бутовского

02 июля 2023, 20:40 | Обновлено 02 июля 2023, 20:50
333
0
Ворскла в контрольном матче сумела выиграть у Полтавы, уступая 0:2
ФК Ворскла

Команды «Ворскла» и «Полтава» провели контрольный матч на летних сборах.

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Команды играли на стадионе Ворскла им. А.Бутовского в Полтаве.

Ворскла в контрольном матче сумела выиграть у Полтавы, уступая 0:2 после первого тайма.

Товарищеский матч. 2 июля

Полтава, стадион Ворскла им А.Бутовского

Ворскла – Полтава – 3:2

Голы: Бацула, 48, Тузенко, 76, Олейник, 81 – Щербак, 22, Перебора, 26.

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товарищеские матчи Полтава учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ Андрей Бацула Даниил Тузенко Денис Олейник
Источник Sport.ua
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