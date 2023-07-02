Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига02 июля 2023, 20:40 | Обновлено 02 июля 2023, 20:50
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Ворскла в контрольном матче сумела выиграть у Полтавы, уступая 0:2
Команды провели спарринг в Полтаве на стадионе Ворскла им А.Бутовского
02 июля 2023, 20:40 | Обновлено 02 июля 2023, 20:50
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Команды «Ворскла» и «Полтава» провели контрольный матч на летних сборах.
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Команды играли на стадионе Ворскла им. А.Бутовского в Полтаве.
Ворскла в контрольном матче сумела выиграть у Полтавы, уступая 0:2 после первого тайма.
Товарищеский матч. 2 июля
Полтава, стадион Ворскла им А.Бутовского
Ворскла – Полтава – 3:2
Голы: Бацула, 48, Тузенко, 76, Олейник, 81 – Щербак, 22, Перебора, 26.
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