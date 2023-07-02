Команды «Ворскла» и «Полтава» провели контрольный матч на летних сборах.

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Команды играли на стадионе Ворскла им. А.Бутовского в Полтаве.

Ворскла в контрольном матче сумела выиграть у Полтавы, уступая 0:2 после первого тайма.

Товарищеский матч. 2 июля

Полтава, стадион Ворскла им А.Бутовского

Ворскла – Полтава – 3:2

Голы: Бацула, 48, Тузенко, 76, Олейник, 81 – Щербак, 22, Перебора, 26.