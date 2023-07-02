Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер сборной Италии может заменить Ди Марию в Ювентусе
Италия
02 июля 2023, 14:21 |
290
0

Вингер сборной Италии может заменить Ди Марию в Ювентусе

Доменико Берарди может покинуть «Сассуоло»

02 июля 2023, 14:21 |
290
0
Вингер сборной Италии может заменить Ди Марию в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Берарди

«Ювентус» проявляет интерес к вингеру «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди. Об этом сообщают итальянские СМИ.

В Турине рассматривают Берарди как замену Анхелю Ди Марии, который покинул клуб как свободный агент. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему итальянцу со стороны «Лацио».

Также в шорт-листе «Ювентуса» на замену Ди Марии присутствуют имена Ноа Окафора из «Зальцбурга» и Джованни Насименто из «Коринтианса».

В сезоне 2022/2023 Берарди провел за «Сассуоло» 27 матчей во всех турнирах, и отличился в них 13 голами и 7 ассистами.

По теме:
Бывший защитник Кривбасса рассматривает возможность перехода в Полтаву
Замена Де Хеа? Манчестер Юнайтед нацелился на вратаря Фейенорда
Форвард Динамо проведет переговоры с турецким Газиантепом
Ювентус Доменико Берарди Сассуоло трансферы трансферы Серии A Ноа Окафор
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Футбол | 02 июля 2023, 08:00 3
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты

Турнир проходит в Канаде и США с 24 июня по 16 июля

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
Футбол | 02 июля 2023, 13:57 0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером

Зиги Бадибанга останется в клубе

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 02.07.2023, 08:20
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Футбол | 01.07.2023, 21:07
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Бокс | 01.07.2023, 21:03
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
01.07.2023, 22:46 5
Футбол
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
30.06.2023, 13:42 39
Футбол
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 33
Футбол
Эдди Хирн назвал самого переоцененного боксера современности
Эдди Хирн назвал самого переоцененного боксера современности
30.06.2023, 13:59 6
Бокс
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
30.06.2023, 17:25 3
Бокс
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
30.06.2023, 14:17 14
Футбол
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
30.06.2023, 12:18
Волейбол
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем