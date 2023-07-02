Вингер сборной Италии может заменить Ди Марию в Ювентусе

«Ювентус» проявляет интерес к вингеру «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди. Об этом сообщают итальянские СМИ.

В Турине рассматривают Берарди как замену Анхелю Ди Марии, который покинул клуб как свободный агент. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему итальянцу со стороны «Лацио».

Также в шорт-листе «Ювентуса» на замену Ди Марии присутствуют имена Ноа Окафора из «Зальцбурга» и Джованни Насименто из «Коринтианса».

В сезоне 2022/2023 Берарди провел за «Сассуоло» 27 матчей во всех турнирах, и отличился в них 13 голами и 7 ассистами.