Лацио собирается подписать вингера сборной Италии

«Лацио» определился с главной трансферной целью на летнее межсезонье. По информации итальянских СМИ, это вингер «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Сассуоло» требует за 28-летнего игрока сборной Италии 40 миллионов евро. «Лацио» готов предложить 25 миллионов и своего вингера Маттео Канчелльери.

В нынешнем сезоне на счету Берарди 7 голов и 6 ассистов в 20 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года.