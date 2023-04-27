Италия27 апреля 2023, 14:47 |
155
0
Лацио собирается подписать вингера сборной Италии
Доменико Берарди может покинуть «Сассуоло»
27 апреля 2023, 14:47 |
155
0
«Лацио» определился с главной трансферной целью на летнее межсезонье. По информации итальянских СМИ, это вингер «Сассуоло» Доменико Берарди.
«Сассуоло» требует за 28-летнего игрока сборной Италии 40 миллионов евро. «Лацио» готов предложить 25 миллионов и своего вингера Маттео Канчелльери.
В нынешнем сезоне на счету Берарди 7 голов и 6 ассистов в 20 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 апреля 2023, 14:31 58
Валерий Василенко констатирует очевидное: Андрею нужно уходить из «Мадрида»
Футбол | 27 апреля 2023, 07:58 10
Форвард «Манчестер Сити» забил 33-й мяч в чемпионате
Бокс | 27.04.2023, 09:40
Футбол | 27.04.2023, 10:11
Футбол | 27.04.2023, 11:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.04.2023, 16:47 6
26.04.2023, 21:07 6
25.04.2023, 10:50 59
26.04.2023, 16:24 32
25.04.2023, 22:55 13
27.04.2023, 00:45 8
26.04.2023, 19:55 8
25.04.2023, 16:15