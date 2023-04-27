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  4. Лацио собирается подписать вингера сборной Италии
Италия
27 апреля 2023, 14:47 |
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0

Лацио собирается подписать вингера сборной Италии

Доменико Берарди может покинуть «Сассуоло»

27 апреля 2023, 14:47 |
155
0
Лацио собирается подписать вингера сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Берарди

«Лацио» определился с главной трансферной целью на летнее межсезонье. По информации итальянских СМИ, это вингер «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Сассуоло» требует за 28-летнего игрока сборной Италии 40 миллионов евро. «Лацио» готов предложить 25 миллионов и своего вингера Маттео Канчелльери.

В нынешнем сезоне на счету Берарди 7 голов и 6 ассистов в 20 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Источник Corriere dello Sport
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