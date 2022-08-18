Италия18 августа 2022, 11:40 | Обновлено 18 августа 2022, 11:55
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ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло продлил контракт с Берарди
Лучший ассистент прошлого сезона Серии А подписал новое соглашение с клубом
18 августа 2022, 11:40 | Обновлено 18 августа 2022, 11:55
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«Сассуоло» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Доменико Берарди.
Новое соглашение клуба с 28-летним футболистом рассчитано на пять лет – до лета 2027 года.
В прошлом розыгрыше чемпионата Италии Берарди забил 15 мячей и отдал 14 голевых передач, став лучшим ассистентом сезона.
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