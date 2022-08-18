ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло продлил контракт с Берарди

«Сассуоло» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Доменико Берарди.

Новое соглашение клуба с 28-летним футболистом рассчитано на пять лет – до лета 2027 года.

В прошлом розыгрыше чемпионата Италии Берарди забил 15 мячей и отдал 14 голевых передач, став лучшим ассистентом сезона.