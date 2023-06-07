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Италия
07 июня 2023, 00:23 | Обновлено 07 июня 2023, 00:41
66
0

ФОТО. Достиг конца сложного этапа. Ди Мария попрощался с Ювентусом

Португальская «Бенфика» хочет видеть Анхеля в составе своей команды

07 июня 2023, 00:23 | Обновлено 07 июня 2023, 00:41
66
0
ФОТО. Достиг конца сложного этапа. Ди Мария попрощался с Ювентусом
Instagram. Анхель Ди Мария

Хавбек «Ювентуса» Анхель Ди Мария попрощался с туринским клубом и подтвердил, что уходит из Юве:

«Я достиг конца трудного и сложного этапа. Я ухожу со спокойствием человека, который сделал все, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Я ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью, что получил многих друзей из этой замечательной раздевалки, частью которой я был.

Спасибо всем фанатам за любовь, которую они проявляли ко мне с первого дня, я всегда чувствовал себя как дома. Спасибо всем игрокам Ювентуса за их ежедневную приверженность. Большие объятия. Я ношу это в своем сердце».

35-летний Ди Мария за «Юве» в текущем сезоне забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах. Португальская «Бенфика» хочет видеть Анхеля в составе своей команды.

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Источник Sport.ua
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