ФОТО. Достиг конца сложного этапа. Ди Мария попрощался с Ювентусом

Хавбек «Ювентуса» Анхель Ди Мария попрощался с туринским клубом и подтвердил, что уходит из Юве:

«Я достиг конца трудного и сложного этапа. Я ухожу со спокойствием человека, который сделал все, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Я ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью, что получил многих друзей из этой замечательной раздевалки, частью которой я был.

Спасибо всем фанатам за любовь, которую они проявляли ко мне с первого дня, я всегда чувствовал себя как дома. Спасибо всем игрокам Ювентуса за их ежедневную приверженность. Большие объятия. Я ношу это в своем сердце».

35-летний Ди Мария за «Юве» в текущем сезоне забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах. Португальская «Бенфика» хочет видеть Анхеля в составе своей команды.