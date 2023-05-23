Аргентинский вингер Анхель Ди Мария покинет «Ювентус» в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Ди Марии истекает в конце сезона, переговоры по новому соглашению не увенчались успехом. Теперь 35-летний аргентинец будет оценивать другие варианты продолжения карьеры.

Ди Мария выступает за «Ювентус» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 38 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Барселоны».