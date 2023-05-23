Италия23 мая 2023, 21:38 |
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Ди Мария покинет Ювентус в конце сезона
Переговоры по новому контракту провалились
23 мая 2023, 21:38 |
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Аргентинский вингер Анхель Ди Мария покинет «Ювентус» в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт Ди Марии истекает в конце сезона, переговоры по новому соглашению не увенчались успехом. Теперь 35-летний аргентинец будет оценивать другие варианты продолжения карьеры.
Ди Мария выступает за «Ювентус» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 38 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Барселоны».
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