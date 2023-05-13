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Испания
13 мая 2023, 12:03 | Обновлено 13 мая 2023, 12:08
217
0

Ди Мария может перейти в Барселону

Вингер «Ювентуса» рассматривает разные варианты продолжения карьеры

13 мая 2023, 12:03 | Обновлено 13 мая 2023, 12:08
217
0
Ди Мария может перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Аргентинский вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария может вернуться в Испанию. Контракт 35-летнего аргентинца истекает и пока неясно, будет ли продлен.

Ди Мария рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Футболист может вернуться в Аргентину или же перейти в «Барселону». Каталонцы ищут левого вингера и Ди Мария подходит на эту роль.

Летом прошлого года аргентинец уже предлагал свои услуги «Барселоне», но испанцы не стали подписывать вингера из-за его возраста. Теперь же Ди Марию могут подписать из-за необходимости.

Напомним, ранее Аллегри назвал ключевой фактор для нового контракта Ди Марии.

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Анхель Ди Мария Барселона Ювентус трансферы
Источник Tuttosport
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