Ди Мария может перейти в Барселону

Аргентинский вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария может вернуться в Испанию. Контракт 35-летнего аргентинца истекает и пока неясно, будет ли продлен.

Ди Мария рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Футболист может вернуться в Аргентину или же перейти в «Барселону». Каталонцы ищут левого вингера и Ди Мария подходит на эту роль.

Летом прошлого года аргентинец уже предлагал свои услуги «Барселоне», но испанцы не стали подписывать вингера из-за его возраста. Теперь же Ди Марию могут подписать из-за необходимости.

Напомним, ранее Аллегри назвал ключевой фактор для нового контракта Ди Марии.