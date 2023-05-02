Аллегри назвал ключевой фактор для новых контрактов Ди Марии и Рабьо

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказал мнение о ситуации с новыми контрактами для полузащитников Анхеля Ди Марии и Адриена Рабьо. Будущим летом оба игрока станут свободными агентами.

«Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Подумаем об этом, когда этот сезон завершится. Мы еще не знаем, попадем ли в Лигу чемпионов, а это является решающим фактором для их будущего.

Нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого мы оценим ситуацию наилучшим образом», – заявил Аллегри.

В настоящий момент «Ювентус» в таблице Серии А занимает 3 место с 60 очками после 32 матчей.