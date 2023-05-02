Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аллегри назвал ключевой фактор для новых контрактов Ди Марии и Рабьо
Европейская Суперлига
02 мая 2023, 19:29 | Обновлено 02 мая 2023, 19:52
233
0

Аллегри назвал ключевой фактор для новых контрактов Ди Марии и Рабьо

Наставник «Ювентуса» – о перспективах игроков

02 мая 2023, 19:29 | Обновлено 02 мая 2023, 19:52
233
0
Аллегри назвал ключевой фактор для новых контрактов Ди Марии и Рабьо
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказал мнение о ситуации с новыми контрактами для полузащитников Анхеля Ди Марии и Адриена Рабьо. Будущим летом оба игрока станут свободными агентами.

«Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Подумаем об этом, когда этот сезон завершится. Мы еще не знаем, попадем ли в Лигу чемпионов, а это является решающим фактором для их будущего.

Нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого мы оценим ситуацию наилучшим образом», – заявил Аллегри.

В настоящий момент «Ювентус» в таблице Серии А занимает 3 место с 60 очками после 32 матчей.

По теме:
Барселона рассчитывает на подписание полузащитника Ювентуса
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Слишком сильно хотели победить, но не смогли»
Милик не реализовал пенальти. Ювентус не сумел обыграть Болонью
Массимилиано Аллегри Ювентус Анхель Ди Мария
Источник Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Футбол | 01 мая 2023, 19:51 17
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера

Мирчу прооперировали в Киеве

Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Бокс | 02 мая 2023, 09:55 3
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть

Бывший чемпион мира уверен, что перед поединком с Тайсоном Фьюри украинцу нужно еще проверить себя

Украинки узнали соперниц по Лиге наций УЕФА-2023/2024
Футбол | 02.05.2023, 15:34
Украинки узнали соперниц по Лиге наций УЕФА-2023/2024
Украинки узнали соперниц по Лиге наций УЕФА-2023/2024
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Футбол | 02.05.2023, 10:38
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
Футбол | 01.05.2023, 22:23
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
01.05.2023, 23:59 23
Футбол
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
30.04.2023, 20:59 4
Футбол
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
01.05.2023, 12:00 13
Футбол
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
30.04.2023, 16:30 13
Другие виды
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
01.05.2023, 08:59 9
Теннис
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
02.05.2023, 00:51 4
Снукер
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
01.05.2023, 16:15 50
Футбол
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
01.05.2023, 15:36 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности