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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 18:32 | Обновлено 01 июля 2023, 18:39
303
0

Игорь ЛУЧКЕВИЧ: «Почувствовал, что буду нужнее в Украине»

Тренер «Миная» – о возвращении в Украину

01 июля 2023, 18:32 | Обновлено 01 июля 2023, 18:39
303
0
Игорь ЛУЧКЕВИЧ: «Почувствовал, что буду нужнее в Украине»
Instagram. Игорь Лучкевич

В тренерском штабе «Миная» после полугодового перерыва снова работает Игорь Лучкевич – известный в прошлом футболист, экс-игрок национальной сборной Украины.

– В конце прошлого года мне предложили стать техническим директором детско-юношеского футбольного клуба «Насиональ» из американского города Ноксвилл, – рассказал Игорь Лучкевич корреспонденту Sport.ua. – Я дал согласие, решив, прежде всего, обогатиться международным опытом.

– И чем вы непосредственно занимались в «Насионале»?
– Выполнял обязанности, как функционера, так и отвечал за тренировочный процесс с ребятами и девушками. Необходимо уточнить, что в «Насионале» занятия имели скорее оздоровительный аспект. А уже потом те наши подопечные, которые изъявляли желание более серьезно заниматься футболом, переходили в профессиональные клубы.

– Вам интересно было работать в «Насионале» с любителями, ведь раньше в Украине имели дело с командами мастеров?
– Да, знаете, это в определенной степени был вызов для меня. Считаю, что на новом месте справился со своими обязанностями, убежден, что мне обязательно пригодится опыт, накопленный в США, где футбол с каждым годом становится все популярнее.

– Если в США вас все устраивало, то почему решили вернуться на Родину?
– Чувствовал, что в Украине я буду нужнее. Часто контактировал с главным тренером «Миная» Владимиром Шараном, который делился последними новостями, рассказывал, что мое место в тренерском штабе за мной сохраняется. Были и другие уже личные причины вернуться домой.

– И какие функции вы сейчас выполняете в «Минае»?
– Прежде всего, очень рад, что «Минай» сохранил прописку в УПЛ. Что касается ответа на вопрос, то опекаю во время тренировочного процесса группу защитников, выполняю другие указания Шарана. Когда начнется сезон, то буду готовить информацию о ближайших соперниках, выезжая на поединки с их участием. Работы хватает, особенно если учесть, что подготовка к новому сезону только началась.

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Источник Sport.ua
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