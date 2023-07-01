ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Каштру покинул Ботафого

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру завершил свой период работы в бразильском «Ботафого».

Как сообщается в официальном коммюнике клуба из Южной Америки, накануне португальский тренер оповестил руководство о решении принять предложение от зарубежного клуба.

В связи с этим сотрудничество между Каштру и «Ботафого» было прекращено досрочно.

Вероятнее всего, новым клубом Луиша Каштру станет саудовский «Аль-Наср», в котором специалиста хочет видеть лично звездный португалец Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить Каштру вдвое больше, чем тот зарабатывал в «Ботафого».