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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Каштру покинул Ботафого
Бразилия
01 июля 2023, 12:56 |
92
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Каштру покинул Ботафого

Бразильский клуб объявил об уходе португальского наставника

01 июля 2023, 12:56 |
92
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Каштру покинул Ботафого
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру завершил свой период работы в бразильском «Ботафого».

Как сообщается в официальном коммюнике клуба из Южной Америки, накануне португальский тренер оповестил руководство о решении принять предложение от зарубежного клуба.

В связи с этим сотрудничество между Каштру и «Ботафого» было прекращено досрочно.

Вероятнее всего, новым клубом Луиша Каштру станет саудовский «Аль-Наср», в котором специалиста хочет видеть лично звездный португалец Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить Каштру вдвое больше, чем тот зарабатывал в «Ботафого».

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Луиш Каштру Ботафого отставка чемпионат Бразилии по футболу
Источник ФК Ботафого
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