ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Каштру покинул Ботафого
Бразильский клуб объявил об уходе португальского наставника
Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру завершил свой период работы в бразильском «Ботафого».
Как сообщается в официальном коммюнике клуба из Южной Америки, накануне португальский тренер оповестил руководство о решении принять предложение от зарубежного клуба.
В связи с этим сотрудничество между Каштру и «Ботафого» было прекращено досрочно.
Вероятнее всего, новым клубом Луиша Каштру станет саудовский «Аль-Наср», в котором специалиста хочет видеть лично звездный португалец Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить Каштру вдвое больше, чем тот зарабатывал в «Ботафого».
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