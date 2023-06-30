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  4. Невероятные деньги. Названа будущая зарплата экс-коуча Шахтера в Аль-Насре
Бразилия
30 июня 2023, 20:10 | Обновлено 30 июня 2023, 20:26
683
3

Невероятные деньги. Названа будущая зарплата экс-коуча Шахтера в Аль-Насре

Из-за такой суммы Луиш Каштру, вероятно, попрощается с успешным проектом в «Ботафого»

30 июня 2023, 20:10 | Обновлено 30 июня 2023, 20:26
683
3
Невероятные деньги. Названа будущая зарплата экс-коуча Шахтера в Аль-Насре
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

61-летний главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с донецким «Шахтером», близок к тому, чтобы перебраться в Саудовскую Аравию.

Интерес к сотрудничеству со специалистом проявляет «Аль-Наср», причем кандидатуру Каштру лично отстаивает португальская звезда этого клуба Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» рассчитывает переманить Каштру к себе невероятной зарплатой. В частности, саудиты готовы платить португальцу 5,7 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем ныне Луиш зарабатывает в «Ботафого».

Ранее Каштру уже имел опыт работы на Ближнем Востоке. После ухода из «Шахтера» португалец возглавлял катарский «Аль-Духаиль».

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Луиш Каштру Ботафого зарплаты Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк
Источник EXTRA
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Комментарии 3
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avk2307
Я не чув і не бачив жодного інтервью Роналдо де він Каштру лобіював.
Я б на місці Каштру в Бразилії залишався.
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+1
Злий Глобинець
Але ж і відповідальність більша в рази. Якщо щось не так - відразу звільнять. І компенсацію пропишуть напевно маленьку - аргументують тим, що основна зарплата велика.
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0
Viktor Leon Killer
Невероятные это как у Роналду 200  в год ,а это так себе 
Ну всеровно тоже не плохо
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-1
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