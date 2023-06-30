Невероятные деньги. Названа будущая зарплата экс-коуча Шахтера в Аль-Насре

61-летний главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с донецким «Шахтером», близок к тому, чтобы перебраться в Саудовскую Аравию.

Интерес к сотрудничеству со специалистом проявляет «Аль-Наср», причем кандидатуру Каштру лично отстаивает португальская звезда этого клуба Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» рассчитывает переманить Каштру к себе невероятной зарплатой. В частности, саудиты готовы платить португальцу 5,7 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем ныне Луиш зарабатывает в «Ботафого».

Ранее Каштру уже имел опыт работы на Ближнем Востоке. После ухода из «Шахтера» португалец возглавлял катарский «Аль-Духаиль».