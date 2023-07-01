Англия01 июля 2023, 02:43 | Обновлено 01 июля 2023, 02:44
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Замена Маунту? Челси предложил Брайтону 80 миллионов фунтов за эквадорца
Мойсес Кайседо хочет продолжить карьеру на «Стэмфорд Бридж»
01 июля 2023, 02:43 | Обновлено 01 июля 2023, 02:44
142
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Английский футбольный клуб «Челси» предложил «Брайтону» 80 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо.
Об этом сообщает Evening Standard. По информации источника, «синие» настроены подписать игрока после того, как Мейсон Маунт будет продан в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Кайседо уже согласовал личный контракт с «Челси».
В прошлом сезоне АПЛ Кайседо провел за «чаек» 43 матча, в которых отметился 1 голом.
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