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  4. Замена Маунту? Челси предложил Брайтону 80 миллионов фунтов за эквадорца
Англия
01 июля 2023, 02:43 | Обновлено 01 июля 2023, 02:44
142
0

Замена Маунту? Челси предложил Брайтону 80 миллионов фунтов за эквадорца

Мойсес Кайседо хочет продолжить карьеру на «Стэмфорд Бридж»

01 июля 2023, 02:43 | Обновлено 01 июля 2023, 02:44
142
0
Замена Маунту? Челси предложил Брайтону 80 миллионов фунтов за эквадорца
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Английский футбольный клуб «Челси» предложил «Брайтону» 80 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо.

Об этом сообщает Evening Standard. По информации источника, «синие» настроены подписать игрока после того, как Мейсон Маунт будет продан в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Кайседо уже согласовал личный контракт с «Челси».

В прошлом сезоне АПЛ Кайседо провел за «чаек» 43 матча, в которых отметился 1 голом.

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Источник: украинский полузащитник покинул аутсайдера чемпионата Казахстана
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Мойсес Кайседо Челси Брайтон трансферы трансферы АПЛ Мэйсон Маунт
Источник Evening Standard
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