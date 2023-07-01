Замена Маунту? Челси предложил Брайтону 80 миллионов фунтов за эквадорца

Английский футбольный клуб «Челси» предложил «Брайтону» 80 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо.

Об этом сообщает Evening Standard. По информации источника, «синие» настроены подписать игрока после того, как Мейсон Маунт будет продан в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Кайседо уже согласовал личный контракт с «Челси».

В прошлом сезоне АПЛ Кайседо провел за «чаек» 43 матча, в которых отметился 1 голом.