Распродажа продолжается. Челси договорился с МЮ о трансфере Маунта
Еще один хавбек покидает команду
По информации британских СМИ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» достигли договоренности о переходе полузащитника Мэйсона Маунта.
24-летний игрок подпишет с МЮ контракт на 5 лет, а трансфер принесет Синим 55 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов.
В минувшем сезоне Маунт, который является воспитанником клуба, провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Ранее «Челси» продал в «Арсенал» Кая Хаверца, а также оформил переход Матео Ковачича в «Манчестер Сити».
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