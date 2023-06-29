Распродажа продолжается. Челси договорился с МЮ о трансфере Маунта

По информации британских СМИ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» достигли договоренности о переходе полузащитника Мэйсона Маунта.

24-летний игрок подпишет с МЮ контракт на 5 лет, а трансфер принесет Синим 55 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов.

В минувшем сезоне Маунт, который является воспитанником клуба, провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее «Челси» продал в «Арсенал» Кая Хаверца, а также оформил переход Матео Ковачича в «Манчестер Сити».