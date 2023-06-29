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  4. Распродажа продолжается. Челси договорился с МЮ о трансфере Маунта
Англия
29 июня 2023, 19:45 |
1580
4

Распродажа продолжается. Челси договорился с МЮ о трансфере Маунта

Еще один хавбек покидает команду

29 июня 2023, 19:45 |
1580
4
Распродажа продолжается. Челси договорился с МЮ о трансфере Маунта
Sky Sports. Мэйсон Маунт

По информации британских СМИ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» достигли договоренности о переходе полузащитника Мэйсона Маунта.

24-летний игрок подпишет с МЮ контракт на 5 лет, а трансфер принесет Синим 55 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов.

В минувшем сезоне Маунт, который является воспитанником клуба, провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее «Челси» продал в «Арсенал» Кая Хаверца, а также оформил переход Матео Ковачича в «Манчестер Сити».

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Источник Sky Sports
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Igrok4
 Підсилюють конкурентів, молодці)
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+2
⬆️
То есть, Челси уже за Мудрика всё отбил, и будет бороться за 6-10 места.
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0
Вася Пупкин
Це просто якесь свято для Мудрика)
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0
pol-55
М.Почеттіно розійшовся.
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-1
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