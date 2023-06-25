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Англия
25 июня 2023, 14:59 | Обновлено 25 июня 2023, 15:02
965
1

Кайседо согласовал контракт с Челси

Хавбек «Брайтона» продолжит карьеру в Лондоне

25 июня 2023, 14:59 | Обновлено 25 июня 2023, 15:02
965
1
Кайседо согласовал контракт с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо близок к переходу в «Челси».

Лондонский клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по поводу трансфера игрока.

«Синие» уже достигли предварительной договоренности с самим игроком.

Ожидается, что «Челси» заплатит 80 млн фунтов за 21-летнего футболиста.

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Мойсес Кайседо Челси Брайтон трансферы трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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