Карпаты подписали игрока и воспитанника Металлиста

Как стало известно Sport.ua, 28-летний центральный защитник «Металлиста» Александр Мизюк предстоящий сезон проведет на правах аренды в «Карпатах».



Ранее к львовянам присоединились бывшие партнеры Мизюка по «Металлисту» – полузащитники Егор Демченко и Егор Картушов (подписали полноценные контракты с «зелено-белыми»), а также игрок оборонительной линии Богдан Порох (аренда). В «Карпаты» также может перейти защитник Юрий Романюк, последним клубом которого также был «Металлист».

Еще одним новичком львовского клуба стал воспитанник академии «Металлиста» полузащитник Кирилл Матвеев. В прошлом сезоне 21-летний опорник, уже поставивший подпись под контрактом с «Карпатами», играл в Первой лиге за «Кремень» из родного Кременчуга. Ранее футболист выступал за Днепр U-19 и Никополь.

Предыдущий сезон «Карпаты» провели в Первой лиге, заняв пятое место. В июне главным тренером команды вместо Андрея Тлумака был назначен многоопытный Мирон Маркевич.