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Украина. Первая лига
30 июня 2023, 20:59 | Обновлено 30 июня 2023, 21:41
965
1

Карпаты подписали игрока и воспитанника Металлиста

Александр Мизюк и Кирилл Матвеев присоединились к львовскому клубу

30 июня 2023, 20:59 | Обновлено 30 июня 2023, 21:41
965
1
Карпаты подписали игрока и воспитанника Металлиста
ФК Металлист. Александр Мизюк

Как стало известно Sport.ua, 28-летний центральный защитник «Металлиста» Александр Мизюк предстоящий сезон проведет на правах аренды в «Карпатах».

Ранее к львовянам присоединились бывшие партнеры Мизюка по «Металлисту» – полузащитники Егор Демченко и Егор Картушов (подписали полноценные контракты с «зелено-белыми»), а также игрок оборонительной линии Богдан Порох (аренда). В «Карпаты» также может перейти защитник Юрий Романюк, последним клубом которого также был «Металлист».

Еще одним новичком львовского клуба стал воспитанник академии «Металлиста» полузащитник Кирилл Матвеев. В прошлом сезоне 21-летний опорник, уже поставивший подпись под контрактом с «Карпатами», играл в Первой лиге за «Кремень» из родного Кременчуга. Ранее футболист выступал за Днепр U-19 и Никополь.

Предыдущий сезон «Карпаты» провели в Первой лиге, заняв пятое место. В июне главным тренером команды вместо Андрея Тлумака был назначен многоопытный Мирон Маркевич.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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dudigo78
Не подобається мені це паломництво з Металіста. Клуб зайняв 15 місце, тобто потенційно слабші за вилетівший в перехідних Інгулець, а ми тягнемо сюди їх гравців. Щоби що? Там ще бразильці з третьої ліги Польщі є. Таке відчуття, що за складом будемо слабші за минулий рік, а фінансування в двіччі вище
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