Источник: Карпаты подписали трех игроков из харьковского Металлиста

Львовский клуб «Карпаты» подписал сразу трех игроков «Металлиста» и одного исполнителя из «Металлиста 1925», сообщает Спортивка.

Игроками львовского клуба стали защитник Богдан Порох, полузащитники Егор Картушов и Егор Демченко (все трое – из «Металлиста»), а также Андрея Ременюка («Металлист 1925»). Все эти футболисты уже заключили контракты с «Карпатами».

Львовяне хотят переманить вингера харьковчан Ростислава Русина. Впрочем, договориться о трансфере хавбека сторонам пока не удалось.

Также ходили слухи об интересе «Карпат» к защитнику «Металлиста 1925» Игорю Курило, однако 30-летний футболист продлил соглашение с харьковским клубом еще на 2 года.

Капитан львовской команды Денис Кожанов подписал новый контракт с клубом. Кроме того, «зелено-белые» усилили свой состав легионером из Бразилии. Имя и игровое амплуа новичка источник («Украинский футбол») не разглашает, ожидая официальной презентации, которая должна состояться в ближайшие дни.