Украина. Первая лига11 июня 2023, 16:15 | Обновлено 11 июня 2023, 17:01
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Источник: Карпаты подписали Курило. Маркевичу интересны игроки Металлиста
Львовский клуб намерен выйти в УПЛ за 1 сезон
11 июня 2023, 16:15 | Обновлено 11 июня 2023, 17:01
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Львовский футбольный клуб «Карпаты» завершил подписание 30-летнего украинского защитника Игоря Курило. Футболист присоединится к подопечным Мирона Маркевича из «Металлиста 1925».
Об этом сообщает журналист Владимир Зверов. По информации источника, Маркевич также заинтересован в 6 игроках харьковского «Металлиста».
Ранее журналист Эндрю Тодос назвал двух игроков харьковчан, на которых нацелены «Карпаты». Речь идет про Егора Картушова и Егора Демченко.
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есть кого взять. Металлист развалился от безденежья и приглашения Огненовича, по подбору игроков там хорошая команда середняк а то и выше.