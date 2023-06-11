Источник: Карпаты подписали Курило. Маркевичу интересны игроки Металлиста

Львовский футбольный клуб «Карпаты» завершил подписание 30-летнего украинского защитника Игоря Курило. Футболист присоединится к подопечным Мирона Маркевича из «Металлиста 1925».

Об этом сообщает журналист Владимир Зверов. По информации источника, Маркевич также заинтересован в 6 игроках харьковского «Металлиста».

Ранее журналист Эндрю Тодос назвал двух игроков харьковчан, на которых нацелены «Карпаты». Речь идет про Егора Картушова и Егора Демченко.