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Украина. Первая лига
11 июня 2023, 16:15 | Обновлено 11 июня 2023, 17:01
2409
2

Источник: Карпаты подписали Курило. Маркевичу интересны игроки Металлиста

Львовский клуб намерен выйти в УПЛ за 1 сезон

11 июня 2023, 16:15 | Обновлено 11 июня 2023, 17:01
2409
2
Источник: Карпаты подписали Курило. Маркевичу интересны игроки Металлиста
ФК Металлист 1925. Игорь Курило

Львовский футбольный клуб «Карпаты» завершил подписание 30-летнего украинского защитника Игоря Курило. Футболист присоединится к подопечным Мирона Маркевича из «Металлиста 1925».

Об этом сообщает журналист Владимир Зверов. По информации источника, Маркевич также заинтересован в 6 игроках харьковского «Металлиста».

Ранее журналист Эндрю Тодос назвал двух игроков харьковчан, на которых нацелены «Карпаты». Речь идет про Егора Картушова и Егора Демченко.

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Игорь Курило Владимир Зверов Егор Демченко Егор Картушов Металлист 1925 Металлист Харьков Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Эндрю Тодос
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Комментарии 2
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Gargantua
Демченко там хороший опорник, Романюк хорошего уровня защитник, Прядун приличный форвард. Наумец достаточно техничный хав.
есть кого взять. Металлист развалился от безденежья и приглашения Огненовича, по подбору игроков там хорошая команда середняк а то и выше.
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+4
spqr-te
Мирону Богдановичу респект
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+3
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