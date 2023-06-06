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Украина. Первая лига
06 июня 2023, 21:57 | Обновлено 06 июня 2023, 22:39
859
3

Источник: Карпаты планируют подписать двух футболистов из Металлиста 1925

Ростислав Русин и Игорь Курило могут перейти в львовский клуб

06 июня 2023, 21:57 | Обновлено 06 июня 2023, 22:39
859
3
Источник: Карпаты планируют подписать двух футболистов из Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Ростислав Русин

Львовские «Карпаты» могут подписать полузащитника и лидера «Металлиста 1925» Ростислава Русина, играющего на правом фланге атаки.

Вероятность такого трансфера оценивается достаточно высоко, сообщает Спортивка.

30-летний защитник «Металлиста 1925» Игорь Курило также может продолжить карьеру в «Карпатах».

«Зелено-белые» также хотят усилиться вратарем «Металлиста» Данилом Ермоловым и защитником «Зари» Павлом Полегенько.

Летняя трансферная кампания львовян может стать грандиозной, поскольку Мирон Маркевич будет формировать новый состав команды с целью выхода в УПЛ.

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Ростислав Русин Карпаты Львов Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Игорь Курило Металлист Харьков Даниил Ермолов Павел Полегенько Мирон Маркевич Заря Луганск
Источник Спортивка
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Комментарии 3
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Gargantua
Русин мог бы усилить большинство команд УПЛ.
так что это очень сильное подписание. 
то же самое касается вратаря Ермолова.
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+2
Batya
Усе вірно, ці позиції, включаючи воротарську відверто ХРОМАЛИ 
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+1
Gargantua
я, чесно говоря, думал, что Русина и Мозиля попытается подписать Рух.
Русин играл за Рух и его банально отчислили, когда тренером был этот киндер сюрприз Федык. Тогда же отчислили Эрнеста, Калюжного, Брикнера.
Русин бы им добавил мозгов в полузащиту а Мозиль закрыл вратарскую позицию, где Панькиву давно пора на покой.
Но похоже у Гриши серьезные проблемы с деньгами сейчас.
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