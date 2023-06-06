Источник: Карпаты планируют подписать двух футболистов из Металлиста 1925
Ростислав Русин и Игорь Курило могут перейти в львовский клуб
Львовские «Карпаты» могут подписать полузащитника и лидера «Металлиста 1925» Ростислава Русина, играющего на правом фланге атаки.
Вероятность такого трансфера оценивается достаточно высоко, сообщает Спортивка.
30-летний защитник «Металлиста 1925» Игорь Курило также может продолжить карьеру в «Карпатах».
«Зелено-белые» также хотят усилиться вратарем «Металлиста» Данилом Ермоловым и защитником «Зари» Павлом Полегенько.
Летняя трансферная кампания львовян может стать грандиозной, поскольку Мирон Маркевич будет формировать новый состав команды с целью выхода в УПЛ.
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так что это очень сильное подписание.
то же самое касается вратаря Ермолова.
Русин играл за Рух и его банально отчислили, когда тренером был этот киндер сюрприз Федык. Тогда же отчислили Эрнеста, Калюжного, Брикнера.
Русин бы им добавил мозгов в полузащиту а Мозиль закрыл вратарскую позицию, где Панькиву давно пора на покой.
Но похоже у Гриши серьезные проблемы с деньгами сейчас.