Источник: Карпаты планируют подписать двух футболистов из Металлиста 1925

Львовские «Карпаты» могут подписать полузащитника и лидера «Металлиста 1925» Ростислава Русина, играющего на правом фланге атаки.

Вероятность такого трансфера оценивается достаточно высоко, сообщает Спортивка.

30-летний защитник «Металлиста 1925» Игорь Курило также может продолжить карьеру в «Карпатах».

«Зелено-белые» также хотят усилиться вратарем «Металлиста» Данилом Ермоловым и защитником «Зари» Павлом Полегенько.

Летняя трансферная кампания львовян может стать грандиозной, поскольку Мирон Маркевич будет формировать новый состав команды с целью выхода в УПЛ.