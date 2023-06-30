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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Все уже заждались дебюта Мудрика на молодежном Евро»
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 11:22 | Обновлено 30 июня 2023, 11:28
1167
4

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Все уже заждались дебюта Мудрика на молодежном Евро»

Наставник «Руха» – о перспективах сборной Украины U-21 на чемпионате Европы

30 июня 2023, 11:22 | Обновлено 30 июня 2023, 11:28
1167
4
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Все уже заждались дебюта Мудрика на молодежном Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля молодежная сборная Украины в четвертьфинале чемпионата Европы померяется силами с французами.

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от выступления нашей молодежной сборной, а также оценил её шансы в соперничестве с французами.

– Прежде всего, рад за воспитанников «Руха» Алексея Сыча и Ростислава Ляха, которые достойно защищают футбольную честь Украины на континентальном форуме. А то, что во львовском ФК продуктивно работают с резервом, подтверждает и тот факт, что среди кандидатов в сборную были также наши воспитанники Марко Сапуга, Николай Кухаревич, Виталий Роман, Роман Дидык и Денис Слюсар.

– Прежде чем стать главным тренером «Руха», вы опекали молодежный состав, который становился сильнейшим в Украине, удачно дебютировал в Юношеской лиге Европы. Ожидали ли, что наша сборная окажется на виду в финальной части чемпионата Европы?
– Я верил, что подопечным Руслана Ротаня по силам выйти из подгруппы, но не думал, что это будет сделано в таком убедительном стиле. Тем не менее, ждал большего от Хорватии, которая всегда славилась своим резервом, и Румынии – одного из хозяев турнира. Но это уже их проблемы. А с этим поколением игроков украинской сборной можно связывать большие надежды.

– В игре с испанцами, когда, казалось, жар-птица уже была в наших руках, сопернику под занавес удалось сравнять счет и опередить украинцев по дополнительным показателям. По вашему мнению, не стоило ли нашим ребятам в компенсированное время сыграть по счету, сосредоточившись на обороне?
– Конечно, очень досадно, что не удержали победный счет, но в эпизоде с пропущенным мячом следует отдать должное испанскому нападающему, сыгравшему мастерски. Что касается варианта, как говорится, с построением автобуса у своих ворот, то, скорее всего, футбольная философия Руслана Ротаня противоречит этому. По-моему, он считает, что нужного результата нужно достигать с позиции силы. А в матче с испанцами в концовке банально не хватило концентрации нашим полузащитникам, что позволило их визави организовать результативную атаку.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Вы поддерживаете точку зрения главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва, присутствовавшего на матче с испанцами, что все сборные Украины должны использовать одну модель игры?
– Помнится, такой замысел Ребров начал претворять в жизнь еще когда был у руля киевского «Динамо». Но тогда речь шла о клубном уровне. Я думаю, что базовая модель для всех сборных имеет право на существование, а дальше возможны определенные нюансы: сила оппонента, состояние твоих подопечных, турнирное положение. Красноречивый пример – выступление молодежной сборной Грузии на отчетном чемпионате Европы. В заключительном матче группового этапа – с нидерландцами грузин устраивала ничья. И если бы они действовали в присущем им стиле – с открытым забралом, то обязательно упустили бы момент мобильных соперников. Хозяева взяли на вооружение правильную тактику, стеной стояли у своих ворот, терпели и добились своего, выйдя в четвертьфинал, как говорится, из «подгруппы смерти». Поэтому модель моделью, но надо учитывать каждый пустяк и от этого отталкиваться.

– К сожалению, украинцам не удалось избежать встречи в четвертьфинале с французами, которых многие эксперты считают главными претендентами на чемпионское звание. Помнится, украинцы и французы уже встречались в квалификационном раунде и тогда наши ребята потерпели крупное поражение - 0:5. Этот разгром не отразится негативно на их психологическом состоянии в четвертьфинале?
– Думаю, что нет. Причины провала, убежден, уже проанализированы, работа над ошибками проведена и сделаны правильные выводы. А последние удачные выступления в Бухаресте только придадут нашим ребятам воодушевления и уверенности в своих силах.

– Пока наш самый именитый игрок – Михаил Mудрик из английского «Челси», еще не был задействован в Румынии. По вашему мнению, Ротань доверит ему место в стартовом составе в матче с французами?
– Сложно сказать, ведь нужно иметь исчерпывающую информацию об игровых кондициях Мудрика после повреждения. Во-вторых, знать, на какой тактической схеме остановил свой выбор тренерский штаб, будет ли полезен этот атакующий игрок при таком построении. Хотя, если откровенно, все уже заждались его дебюта.

– Тогда напоследок, как вы оцениваете шансы подопечных Ротаня в противостоянии с Францией?
– Убежден, что сумеем дать бой. Действительно, пока сборные Франции и Англии демонстрируют на Евро самый содержательный футбол. Однако и у них есть уязвимые места, в частности, нужно воспользоваться тем, что у французов из-за травм не сыграют ключевые полузащитники – Ману Коне и Майкл Олисе. Но главное подойти к матчу в боевой готовности и продемонстрировать свои лучшие качества. Я не считаю французов фаворитами в этом противостоянии.

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инсайд Рух Львов Виталий Пономарев Михаил Мудрик Евро-2023 U-21 сборная Украины по футболу U-21
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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maverik
Пофигу вообще ... Команда и без него не плохо справляется.
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+2
Кепа Ларисабродяга
да... мудрик с его скоростью очень нужен против франции...
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0
Summertime
Не все.  Я жду Мудрика в его клубе.
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-1
fitnes_sports066
Ждем, можешь ещё успеет.
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-1
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