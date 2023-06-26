Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Молодежные турниры
26 июня 2023, 18:01 |
2008
1

Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»

Тренер сборной Украины U-21 — о матче против Испании

26 июня 2023, 18:01 |
2008
1
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань провел пресс-конференцию накануне матча третьего тура Евро-2023 против Испании (27 июня):

— Есть ли у сборной Украины кадровые проблемы перед завтрашним матчем?
— На данный момент врачи работают с Мудриком. Есть небольшие повреждения после поединков у Сыча и Таловерова, но, думаю, они не помешают им сыграть с Испанией.

— Учитывая предыдущие игры Испании на турнире, какого начала поединка вы ожидаете? С чего надо начинать?
— Завтрашний матч будет немножко другим. Две команды решили вопрос с выходом в четвертьфинал. Испанцы и мы сделаем небольшую ротацию. Чего ожидать? Мы хорошо знаем друг друга. Испанцы играют в структурный и агрессивный футбол, в третьей зоне прекрасно контролируют мяч - мы это прекрасно понимаем. Они имеют в своем составе хороших исполнителей. Еще после жеребьевки я говорил, что Испания — фаворит нашей группы, это сильная команда с сильными игроками. Думаю, завтрашний матч будет для нас изнурительным в физическом плане. Мы должны понимать, что испанцы будут больше контролировать мяч. Но мы к этому готовимся, мы не должны отходить от своей структуры, а должны навязать сопернику свою игру через более жесткие действия в центре поля, контроль мяча. Также важную роль будут играть адаптация к жаре и характер команды.

— Расскажите о психологической подготовке к встрече с Испанией, ведь наша команда будет играть с позиции андердога.
— Мы должны понимать, что поединок с Испанией — решающий для распределения мест в группе. Для обеих команд он является важным. С другой стороны, нет психологического давления по выходу в четвертьфинал. Это очень хороший способ проявить свои качества, быть профессионалом для каждого игрока, выходить на матч не просто потому, что надо сыграть. С такими командами мы должны мечтать. Если каждый раз будут такие матчи, как с Испанией, то это будет повышать уровень как команды в целом, так и отдельных игроков. Мы должны быть настроены психологически и физически. Завтра на нас не будет давить результат, нужно показывать нашу игру с очень сильным соперником. Следует играть не на результат, а для болельщика.

— Вы сказали, что у обеих сборных возможны изменения на завтрашний матч. Победитель нашей группы будет играть четвертьфинал в Бухаресте, а обладатель второго места — в Клуж-Напоке. Может ли быть победа в этом поединке бонусом в плане дальнейшей подготовки?
— Да, победа в завтрашнем матче является бонусом - не нужно будет делать лишние переезды. Пожалуй, обеим командам выгоднее играть в Бухаресте. Но сейчас не нужно выбирать соперника, который, возможно, нам достанется. У нас в любом случае будет оппонент, к которому надо относиться максимально серьезно. Не нужно рассуждать, как будет лучше. После матча мы займем свое место в группе, а затем следует максимально сконцентрированными в физическом и ментальном плане подойти к четвертьфиналу. Независимо от того, где эта игра состоится, для нас главным будет пройти дальше.

— Есть ли у сборной Испании какие-то слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться?
— Нет идеальных команд. Есть исполнители, есть требования главного тренера сборной Испании. У таких команд, которые имеют великолепных футболистов, также есть слабые стороны. Мы их хорошо знаем, и я хочу, чтобы мы использовали их завтра.

— Сборная Украины забила в обоих матчах группового этапа. Каким образом собираетесь поддерживать эту тенденцию?
— Забивать — главная задача для любой команды. Прежде всего футболист должен думать над тем, как забить мяч сопернику. Мы над этим работаем каждый день, есть свой автоматизм, как и у сборной Испании. Каждый раз стремимся улучшаться. Очень хочется, чтобы с такими командами, как Испания, работали наши задумки. Для меня это будет хорошим подарком увидеть в поединках с такими соперниками то, над чем мы работали все эти годы с самого начала.

По теме:
ТРУБИН: «Игра с Испанией покажет, из чего мы слеплены»
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Испания - Украина сборная Испании по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Другие виды | 25 июня 2023, 20:05 10
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту

Украинка в первый день соревнований показала результат 1.97 метра

Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Теннис | 26 июня 2023, 06:20 0
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
Футбол | 26.06.2023, 11:14
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
Ребус для Геллера. Кто возглавит Зарю
Футбол | 26.06.2023, 14:59
Ребус для Геллера. Кто возглавит Зарю
Ребус для Геллера. Кто возглавит Зарю
Чемпионские перемены: что происходит в Наполи сразу после скудетто
Футбол | 26.06.2023, 17:15
Чемпионские перемены: что происходит в Наполи сразу после скудетто
Чемпионские перемены: что происходит в Наполи сразу после скудетто
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
И проктолог?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
24.06.2023, 22:50 8
Бокс
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
25.06.2023, 19:55 1
Волейбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
26.06.2023, 11:33 1
Футбол
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
25.06.2023, 14:04 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
25.06.2023, 13:07
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
24.06.2023, 21:28 26
Футбол
Жена Усика: «Крымусики, скоро мы придем»
Жена Усика: «Крымусики, скоро мы придем»
25.06.2023, 11:59 22
Бокс
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
24.06.2023, 20:58 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем