ЛАВРИНЕНКО: «99% игроков Вереса знал. С руководством разговаривали 3 часа»

Новый главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко рассказал, как возглавил команду из Ровно:

«Творческий отпуск? В первые три месяца чувствовал выгорание. Вдохновение вернули мини-стажировку у коллег – Юрия Вернидуба, Патрика ван Леувена, Виктора Скрипника и Руслана Ротаня.

Зарубежные варианты? Были разговоры – Кыргызстан, Казахстан, даже Польша. Сразу спрашивал: «Как уехать легально?» – «Нужно думать» – «Думайте. Нелегально – не поеду». Вариант в ЛНЗ? Ноль контактов с клубом – все на уровне слухов. Вроде, фамилия моя там фигурировала, но слышал фамилии и посерьезнее.

Приглашение в Ровно? Позвонили: «Возможно, будут рассмотрены кандидатом». Второй звонок: «Скорее всего, будет Остап Маркевич, но при случае – можем познакомиться».

Я читал лекции в Киеве – позвонили, я подъехал на кофе с руководителями клуба, а в итоге три часа разговаривали о футболе. 99% игроков я знал – характеристики дал, поделился видением – как сменить команду. Через день-два поступила информация, что от услуг Остапа отказались и серьезно рассматривают мою кандидатуру.

В переговорах с Вересом личные условия главным не были. Вопрос номер 1 – сможет ли клуб приглашать игроков уровня турнирных целей. А это – место в десятке. Нам, чтобы там быть, нужно условно подвинуть Черноморец. А еще не пустить вперед Полесье, ЛНЗ и Оболонь. А у нас сейчас чуть больше десяти игроков в составе.

Тренерский штаб? Хотел бы работать с теми, кто был в Ингульце, но Бартулович ушел в Зорю. А Шуст и Лупашко – на контрактах в Петрово. Итак, занимаюсь формированием нового штаба.

Селекция клуба? Команда была в тройке по пропущенным мячям. И это при том, что Львов и Металлист пропускали очень много. Группа атаки – молодежь, но их ошибки должны исправлять вратарь, оборона, опорная зона. Поэтому я бы начал усиление с защиты.

Отношения с агентами? Всегда был равноудален. Готов услышать всех, но не встречаюсь на кофе, не крещу детей, не поддерживаю близких отношений. Для меня важны не агенты, а их игроки. Хотя здесь, в Вересе, со мной очень настойчиво хотела подписать контракт одна из компаний. Но я не хочу быть зависим от агентов, хочу зависеть от футболистов и качества своей работы.