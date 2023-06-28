Ювентус готов продать Погба летом

«Ювентус» готов во время летнего трансферного окна рассмотреть вариант с продажей Поля Погба. Это связано как с частыми травмами игрока, так и с его высокой зарплатой. «Ювентусу», который не пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон, нужно сокращать зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось о том, что Погба начнет подготовку к сезону раньше партнеров по команде, чтобы набрать оптимальную физическую форму.

В прошлом сезоне Погба принял участие в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отличился 1 ассистом. Суммарно хавбек провел на поле 161 минуту.