Ювентус готов продать Погба летом
Клубу нужно сокращать зарплатную ведомость
«Ювентус» готов во время летнего трансферного окна рассмотреть вариант с продажей Поля Погба. Это связано как с частыми травмами игрока, так и с его высокой зарплатой. «Ювентусу», который не пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон, нужно сокращать зарплатную ведомость.
Ранее сообщалось о том, что Погба начнет подготовку к сезону раньше партнеров по команде, чтобы набрать оптимальную физическую форму.
В прошлом сезоне Погба принял участие в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отличился 1 ассистом. Суммарно хавбек провел на поле 161 минуту.
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