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Италия
28 июня 2023, 22:18 |
177
0

Ювентус готов продать Погба летом

Клубу нужно сокращать зарплатную ведомость

28 июня 2023, 22:18 |
177
0
Ювентус готов продать Погба летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

«Ювентус» готов во время летнего трансферного окна рассмотреть вариант с продажей Поля Погба. Это связано как с частыми травмами игрока, так и с его высокой зарплатой. «Ювентусу», который не пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон, нужно сокращать зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось о том, что Погба начнет подготовку к сезону раньше партнеров по команде, чтобы набрать оптимальную физическую форму.

В прошлом сезоне Погба принял участие в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отличился 1 ассистом. Суммарно хавбек провел на поле 161 минуту.

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