Рвется в игру. Погба досрочно вышел из отпуска

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба досрочно вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону на неделю раньше партнеров по команде. Об этом сообщают итальянские СМИ.

30-летний француз пропустил практически весь прошлый сезон из-за ряда травм. Погба хочет подойти к старту предсезонки в хорошей физической форме.

В прошлом сезоне Погба принял участие в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отличился 1 ассистом. Суммарно хавбек провел на поле 161 минуту.