Италия26 июня 2023, 14:46 |
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Рвется в игру. Погба досрочно вышел из отпуска
Хавбек начал подготовку к новому сезону
26 июня 2023, 14:46 |
247
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба досрочно вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону на неделю раньше партнеров по команде. Об этом сообщают итальянские СМИ.
30-летний француз пропустил практически весь прошлый сезон из-за ряда травм. Погба хочет подойти к старту предсезонки в хорошей физической форме.
В прошлом сезоне Погба принял участие в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отличился 1 ассистом. Суммарно хавбек провел на поле 161 минуту.
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