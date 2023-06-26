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  4. Рвется в игру. Погба досрочно вышел из отпуска
Италия
26 июня 2023, 14:46 |
247
0

Рвется в игру. Погба досрочно вышел из отпуска

Хавбек начал подготовку к новому сезону

26 июня 2023, 14:46 |
247
0
Рвется в игру. Погба досрочно вышел из отпуска
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба досрочно вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону на неделю раньше партнеров по команде. Об этом сообщают итальянские СМИ.

30-летний француз пропустил практически весь прошлый сезон из-за ряда травм. Погба хочет подойти к старту предсезонки в хорошей физической форме.

В прошлом сезоне Погба принял участие в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отличился 1 ассистом. Суммарно хавбек провел на поле 161 минуту.

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Поль Погба Ювентус
Источник Tuttomercatoweb
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