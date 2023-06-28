Юрий ВИРТ: «На Нещерете никто не фолил, и хорошо, что не было системы VAR»

В заключительном поединке группового раунда чемпионата Европы молодежные сборные Украины и Испании по футболу разошлись миром – 2:2.

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об этом противостоянии в Бухаресте, оценил шансы подопечных Руслана Ротаня на пути к пьедесталу почета.

– Счет по игре, – сказал Юрий Вирт, – Соперники будто сговорившись, сделали немало «подарков» друг другу. Сначала не безгрешными были наши земляки, которые уже в дебюте могли крупно проигрывать. К счастью, обошлось, а потом уже наши ребята не наказали испанцев за промахи.

– В свое время Вы были вратарем и хочется услышать Ваш комментарий к ситуации с не засчитанным голом, когда Нещерет выпустил мяч из рук.

– На мой взгляд, никто из испанцев на нашем вратаре не фолил. Просто Нещерет на какое-то мгновение банально потерял концентрацию, возможно, уже думал кому сделать передачу. И хорошо, что вчера на матче не работала система VAR, иначе взятие ворот было бы засчитано. Хотя за исключением этого эпизода Нещерет был на высоте, спасая в нескольких моментах.

– То, что обе сборные вчера задействовали практически резервные составы, повлияло на качество игры?

– Думаю, что да. Из-за технической нехватки соперникам не удавалось наладить комбинационные действия. Хотя, принимая во внимание, что эти сборные досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал, то можно было ожидать ротацию и то, что группа ведущих исполнителей выйдет на замену, чтобы не потерять игрового тонуса. А так, действительно, качество игры желало лучшего.

– Сложилось впечатление, что наши очень легко пропускали...

– Вы правы. Сразу после перерыва выдержка изменила Сироте, который запаниковал и выбивал мяч куда нибудь... Обидно, ведь это защитник с большим международным опытом... А в конце матча нашим ребятам надо было сыграть компактнее у своих ворот, чтобы сохранить победный счет. Но этого не произошло: у испанского нападающего было достаточно времени, чтобы принять мяч, обыграть оппонента и точно пробить, спасая свою сборную от поражения. Над устранением этих огрехов нашим ребятам надо оперативно поработать.

– На отчетном поединке присутствовал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, который после финального свистка сказал, что желательно, чтобы все наши сборные играли по одной модели.

– Ребров, видимо, имел в виду то, что при таких обстоятельствах ближайший резерв проще будет подготовить к дебюту в главной команде страны. Если речь идет о базовой схеме, то это правильно. С другой стороны, есть определенные нюансы, которые обязательно следует учитывать. В частности, надо учитывать силу визави. Ведь в противостоянии с фаворитом игра с открытым забралом, обречена на неудачу. Поэтому, у каждого поединка должна быть своя история.

– Тогда напоследок уточните, с кем украинцам лучше сыграть в четвертьфинале: с французами, итальянцами, или может швейцарцами?

– Знаете, как нет не заменимых футболистов, так и непобедимых команд. Тем более - на молодежном уровне. Вот почему желательно на зубок изучить сильные и уязвимые стороны соперника и продемонстрировав свои лучшие качества, заставить его сойти с дистанции. К тому же, речь идет не только о выступлении на континентальном форуме, но и о завоевании олимпийской лицензии. И такой шанс нельзя упустить.