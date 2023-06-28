Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «На Нещерете никто не фолил, и хорошо, что не было системы VAR»
Молодежные турниры
28 июня 2023, 19:46 | Обновлено 28 июня 2023, 20:24
1309
4

Юрий ВИРТ: «На Нещерете никто не фолил, и хорошо, что не было системы VAR»

Экс-тренер «Вереса» – о матче молодежной сборной Украины с Испанией

28 июня 2023, 19:46 | Обновлено 28 июня 2023, 20:24
1309
4
Юрий ВИРТ: «На Нещерете никто не фолил, и хорошо, что не было системы VAR»
НК Верес. Юрий Вирт

В заключительном поединке группового раунда чемпионата Европы молодежные сборные Украины и Испании по футболу разошлись миром – 2:2.

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об этом противостоянии в Бухаресте, оценил шансы подопечных Руслана Ротаня на пути к пьедесталу почета.

– Счет по игре, – сказал Юрий Вирт, – Соперники будто сговорившись, сделали немало «подарков» друг другу. Сначала не безгрешными были наши земляки, которые уже в дебюте могли крупно проигрывать. К счастью, обошлось, а потом уже наши ребята не наказали испанцев за промахи.

– В свое время Вы были вратарем и хочется услышать Ваш комментарий к ситуации с не засчитанным голом, когда Нещерет выпустил мяч из рук.
– На мой взгляд, никто из испанцев на нашем вратаре не фолил. Просто Нещерет на какое-то мгновение банально потерял концентрацию, возможно, уже думал кому сделать передачу. И хорошо, что вчера на матче не работала система VAR, иначе взятие ворот было бы засчитано. Хотя за исключением этого эпизода Нещерет был на высоте, спасая в нескольких моментах.

– То, что обе сборные вчера задействовали практически резервные составы, повлияло на качество игры?
– Думаю, что да. Из-за технической нехватки соперникам не удавалось наладить комбинационные действия. Хотя, принимая во внимание, что эти сборные досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал, то можно было ожидать ротацию и то, что группа ведущих исполнителей выйдет на замену, чтобы не потерять игрового тонуса. А так, действительно, качество игры желало лучшего.

– Сложилось впечатление, что наши очень легко пропускали...
– Вы правы. Сразу после перерыва выдержка изменила Сироте, который запаниковал и выбивал мяч куда нибудь... Обидно, ведь это защитник с большим международным опытом... А в конце матча нашим ребятам надо было сыграть компактнее у своих ворот, чтобы сохранить победный счет. Но этого не произошло: у испанского нападающего было достаточно времени, чтобы принять мяч, обыграть оппонента и точно пробить, спасая свою сборную от поражения. Над устранением этих огрехов нашим ребятам надо оперативно поработать.

– На отчетном поединке присутствовал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, который после финального свистка сказал, что желательно, чтобы все наши сборные играли по одной модели.
– Ребров, видимо, имел в виду то, что при таких обстоятельствах ближайший резерв проще будет подготовить к дебюту в главной команде страны. Если речь идет о базовой схеме, то это правильно. С другой стороны, есть определенные нюансы, которые обязательно следует учитывать. В частности, надо учитывать силу визави. Ведь в противостоянии с фаворитом игра с открытым забралом, обречена на неудачу. Поэтому, у каждого поединка должна быть своя история.

– Тогда напоследок уточните, с кем украинцам лучше сыграть в четвертьфинале: с французами, итальянцами, или может швейцарцами?
– Знаете, как нет не заменимых футболистов, так и непобедимых команд. Тем более - на молодежном уровне. Вот почему желательно на зубок изучить сильные и уязвимые стороны соперника и продемонстрировав свои лучшие качества, заставить его сойти с дистанции. К тому же, речь идет не только о выступлении на континентальном форуме, но и о завоевании олимпийской лицензии. И такой шанс нельзя упустить.

По теме:
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Евро U-21. Англия – Германия, Израиль – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE
Богдан ВЬЮННИК: «У меня очень сложный период в карьере. Статистика плохая»
Юрий Вирт сборная Украины по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21 Руслан Нещерет сборная Испании по футболу U-21 инсайд судейство
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли
Футбол | 28 июня 2023, 15:15 2
Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли
Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли

Коллектив со 117-летней историей может превратиться в фарм-клуб «Челси»…

Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Футбол | 27 июня 2023, 23:37 104
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией

Команда Ротаня дважды вела в счете, но могла и много пропустить после привозов защитников

Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»
Футбол | 28.06.2023, 14:11
Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»
Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 28.06.2023, 09:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Другие виды | 28.06.2023, 00:15
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
так и не увидел нормального повтора чтобы сказать был фол или нет.
Ответить
+2
Лука Мудищев
Сквирт шо с е..алом?
Ответить
0
Выталкиватель парашутистов
Почему нет нормальных повторов?  Есть, на испанском телевидении показали, как их нападающий рукой цепляет руку Нещерета с мячем, потому он и попал себе мячем в ногу. Ихние комментаторы очень хорошо и детально там рассмотрели этот момент. Я теперь понимаю, почему Вирта выгнали с команды. Он не видит явных вещей, в футболе это заканчивается плохо...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
27.06.2023, 21:15 19
Футбол
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
27.06.2023, 06:00
Другие виды
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
27.06.2023, 07:20
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 41
Футбол
Барселона получила нового главного тренера
Барселона получила нового главного тренера
26.06.2023, 18:24
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем