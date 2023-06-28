Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»

Бывший главный тренер «Николаева», «Полтавы» и «Таврии» Олег Федорчук скептически оценил возвращение Андрея Ярмоленко в «Динамо». Специалист считает, что данное решение стратегически ничего не даст клубу.

«Для стратегического развития клуба это не очень правильное решение. Но «Динамо» сейчас в кризисном состоянии, такой футболист может на коротком промежутке усилить состав команды. Но хочу предостеречь болельщиков, что Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой.

По характеру Андрей – это лидер и, пожалуй, первые игры на эмоциях он может вытянуть своими силами. В футбольном плане тяжело будет потом. Думаю, что в первую очередь поможет команде психологически.

У «Динамо» сейчас проблемы во всех звеньях. Ярмоленко может добавить в атаке, но в защите есть также проблемы. Он не сможет закрыть собой все дыры», – сказал Федорчук.