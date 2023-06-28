Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»
Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 11:33 | Обновлено 28 июня 2023, 11:48
645
3

Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»

Известный тренер объяснил, почему болельщикам «Динамо» не стоит впадать в эйфорию

28 июня 2023, 11:33 | Обновлено 28 июня 2023, 11:48
645
3
Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер «Николаева», «Полтавы» и «Таврии» Олег Федорчук скептически оценил возвращение Андрея Ярмоленко в «Динамо». Специалист считает, что данное решение стратегически ничего не даст клубу.

«Для стратегического развития клуба это не очень правильное решение. Но «Динамо» сейчас в кризисном состоянии, такой футболист может на коротком промежутке усилить состав команды. Но хочу предостеречь болельщиков, что Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой.

По характеру Андрей – это лидер и, пожалуй, первые игры на эмоциях он может вытянуть своими силами. В футбольном плане тяжело будет потом. Думаю, что в первую очередь поможет команде психологически.

У «Динамо» сейчас проблемы во всех звеньях. Ярмоленко может добавить в атаке, но в защите есть также проблемы. Он не сможет закрыть собой все дыры», – сказал Федорчук.

По теме:
Артем ФРАНКОВ: «Позиций на поле в Динамо хватит всем»
Вингер Динамо заинтересовал турецкий Коджаэлиспор
Ну что, сынку, пора домой?!
Олег Федорчук Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
Футбол | 27 июня 2023, 14:32 28
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина

Игрок получил статус свободного агента

Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Футбол | 28 июня 2023, 09:39 1
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод

Голкипер выпустил мяч из рук, испанец забил гол, но судья его не засчитал

Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Футбол | 27.06.2023, 23:37
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 28.06.2023, 09:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Источник: Шахтер предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника
Футбол | 28.06.2023, 07:55
Источник: Шахтер предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника
Источник: Шахтер предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Швидше привізником, - вже показав з Уельсом.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
27.06.2023, 06:00
Другие виды
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
27.06.2023, 14:58 3
Бокс
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
27.06.2023, 23:59 16
Футбол
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
28.06.2023, 00:35
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
26.06.2023, 19:37 3
Мир азарта
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
26.06.2023, 19:06 33
Футбол
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
26.06.2023, 10:28 11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем