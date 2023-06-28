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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 10:00 |
1590
9

Ну что, сынку, пора домой?!

Валерий Василенко – о возвращении Андрея Ярмоленко в «Динамо»

28 июня 2023, 10:00 |
1590
9
Ну что, сынку, пора домой?!
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

О возможности возвращения Андрея Ярмоленко в «Динамо» говорилось уже давно. Еще прошлым летом, когда у полузащитника истек срок договора с «Вест Хэмом»: он уже тогда мог вернуться в Киев. Но подсуетился Ребров, Суркисы были не столь настойчивыми, и экс-лидер «бело-синих» оказался в «Аль-Айне».

У Андрея была возможность пролонгировать контракт с эмиратским клубом, но он еще зимой решил, что этого делать не будет. Точнее, он твердо решил вернуться в «Динамо».

И не только потому, что в этот раз его звали уже более настоятельно и конкретно. Причем с далеко идущей перспективой: после завершения игроцкой карьеры остаться работать в клубе на серьезной должности. Наверняка этим нюансом Суркисы сыграли на честолюбии футболиста. Но главный момент этой истории в том, что Ярмоленко сам очень хотел вернуться.

Насколько я знаю, свой зарубежный этап карьеры Андрей считал завершенной еще до перехода в «Аль-Айн». Поездка в ОАЭ – своего рода дембельский аккорд, хорошо оплачиваемый «субботник», где можно сделать передышку на пути «между». Все, что он мог сказать и сделать за футбольным бугром, он уже сделал. Большего не получится при всем желании. В том смысле, что выше Бундеслиги и Премьер-лиги он уже никогда не взлетит.

Нужно отдать должное парню: он весьма прагматичный и реалистичный. Зная себе цену, прекрасно понимает, что играть где-то в Турции или Греции он точно смог бы, но для футбольной пенсии в футбольном захолустье он еще молод (33 года), а дома ждет такое приключение, которого в его карьере еще не было, учитывая, в каких условиях проводится чемпионат Украины.

Мне кажется, в его возвращении далеко не последнюю роль сыграл патриотический аспект. Капитан сборной Украины с первых дней рашистского вторжения четко показал свою гражданскую позицию. К тому же, его родители были в Чернигове, где собственными глазами увидели все ужасы войны. Эта война ему действительно болела. И он захотел быть поближе к родным. Он захотел быть вместе со своей страной, как это ни высокопарно звучит.

И даже если я в чем-то идеализирую ситуацию, то, как мне кажется, самую малость. Ибо со стороны эта история выглядит именно так: маститый, знаковый футболист и для «Динамо», и для сборной Украины в очень сложное для всех нас время возвращается на круги своя. Дабы своим опытом и своим именем помочь родному клубу. Отечественному футболу. Да и стране в целом.

Красивая, сильная, мужская история. Практически киношная. И практически аналог истории возвращения еще одного знакового и легендарного футболиста – Андрея Шевченко. Наверняка «переплюнуть» по «звучанию» и ажиотажу возвращение в Киев обладателя «Золотого мяча» и победителя Лиги чемпионов Ярмола вряд ли сможет. Будем откровенно: немного иной размер.

Однако, в отличие от того Андрея Николаевича, этот Андрей Николаевич возвращается не забронзовевшей статуей, и не в благополучный и сытый город и клуб. Антураж у Ярмоленко совершенно иного диапазона, иной транскрипции. Иной ноты. Если тогда звучало бравурно-торжественно, то сейчас – торжественно-трагично.

***

Ну, дальше елея не будет. Дальше поговорим не столько о самом факте возвращения, сколько о персоне возвращающегося, и, главное, куда именно он приходит.

Ярмоленко шесть лет играл за границей. С тех пор ситуация в «Динамо» изменилась почти до неузнаваемости. Андрей уходил в «Боруссию» из серьезного европейского клуба, а приходит в заурядный, среднестатистический середняк. Причем уровня даже не Лиги Европы, а Лиги конференций. Во главе команды – тренер, некогда олицетворяющий главного футбольного врага. Во главе клуба – все тот же президент, но серьезно «поизносившийся» и в серебре, и, что главное – имиджево.

Надо понимать, что на данном этапе возвращение Ярмоленко нужно не только ему самому, но еще больше – «Динамо». Точнее – конкретно Суркисам. Непонятная волокита с Луческу, непонятная трансферная кампания, урезания зарплат, не говоря уже об отсутствии проукраинской позиции: на таком фоне клубу был просто необходим настоящий моральный авторитет. Ярмоленко таковым сейчас является. И Суркисы это понимают. Но понимает ли сам Андрей все возможные репутационные риски?

Будем откровенны: нынешнее «Динамо» – не предмет гордости. Скорее наоборот. Тренер, с упорством камикадзе застывший в шпагате между давно заслуженной пенсией и минимальной возможностью скопить еще на правнуков. Команда, потерявшая свой стили и философию. Игроки без царя в голове и искры в сердце. Вот куда возвращается Андрей Ярмоленко.

На фоне всей той серой однородной динамовской массы, он в любом случае будет красавчиком. Потому что у него присутствует не только мастерство и парадоксальность, но и харизма, энергия. Вот этого как раз и недостает теперешним типа лидерам «столичных» – Сидорчуку, Шапаренко, Буяльскому.

Собственно, таких игроков, как Ярмоленко, недостает и всему нашему чемпионату. УПЛ очень «просела», измельчилась. Настоящих буйных в ней – раз, два и обчелся. Поэтому приход Ярмолы должен взбодрить, встряхнуть и «Динамо», и весь чемпионат.

Но и в этом случае возможны шероховатости. Лично мне очень бы не хотелось, чтобы у Андрея попросту опустились руки от увиденного. Мне очень не хочется, чтобы он растворился среди своих коллег-одноклубников. В конце концов, мне очень не хочется, чтобы Андрей просто отбывал номер. Как двенадцать лет назад еще один Андрей Николаевич.

Мне хочется верить, что сил, желания и заряда Ярмолы хватит на все то лучшее, что все мы ожидаем от его камбека. И что он способен стать первым по-настоящему важным событием, сигнализирующим, что «Динамо» и весь украинский футбол уже преодолели точку невозврата.

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статьи эксклюзив Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 9
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FunnyCat_____
Думаю, что если завтра Ордец решит вернуться у Шахтёр, то ода этому событию будет разбита на несколько статей, а одна из них будет посвящена патриотизму владельца Шахтера !
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+1
Kain_X_Rain
Швидкисть є,досвід є,забивати вміє,гравець збірної,я не фанат Ярмоли та Динамо,але придбання гарне,усі інши з коментами про валізу без ручки йдут за кАраблем.
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+1
Выталкиватель парашутистов
 Возвращение Ярмоленка в Динамо подняло волну как радости от такого события, так и недоумение со стороны некоторых "спецов" украинского футбола. Время покажет кто  был прав... А по-поводу того, что сильно потеет Ярмоленко на поле и слабая физиха, то существует масса легальных, полулегальных и запрещенных медицинских препаратов. которые в состоянии заставить Ярмоленка бегать по полю, не останавливаясь все 90 минут...  
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+1
Умник
Валерий "Крот" Василенко пишет статью о Ярмоленко это
1. Смешно
2. Попытка брызнуть словами возвращается в середняк который будет учавствовать в лиге конференции прошла очень неудачно.
3. Высмеять клуб Валерию не удалось. 
А я выскажу свое мнение имею на это право. Болея за клуб 32 года.
1. Инициатором перехода Андрея была Инна. Имея 3 деток в исламской стране полностью закрытой это не Турция где демократия по отношению к Корану. Это очень сложно учитывая что одному из деток если не ошибаюсь 3 годика.
2. 33 года это не Пенсия это может быть рассвет.
3. Наконец то креативный подход с помощью соц сетей. Из сссровского Суркиса сделавши по смешному блогера но это удалось. Спасибо Андрону Шахову.
4. Всем которые говорят о скорости Андрея о медлительности, посмотрите 2 гол в ворота Германии и кто сделал пас на Тымчика.
5. Когда автор болеющий за футбольного врага пишет с издевкой говоря и сравнивая Ярмолу с Шевой, это огромная зависть.
Ведь такого игрока нет в их клубе.
Удачи Ярмоле. 
Я критиковал до начала евро его. А потом он заткнул многим рот своей игрой.
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+1
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BallsToTheWall
 "Синку" на руском  це   мабуть  "сынок".
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0
FunnyCat_____
В принципе, событие от которого выиграли и клуб и игрок!
При надлежащем отношении и отсутствии травм, Андрей спокойно может быть одним из лучших если не лучшим игроком нынешней УПЛ.
Из минусов, единственное, на его позиции есть несколько перспективных  игроков, и что теперь делать с тем же Перрисом не совсем понятно 
Ну хотя , тут для ТШ есть свобода действий 
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0
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Alexx
Люди да имейте совесть.Вы видели последние матчи ? Он уже не бегает .еле ноги переставляет .через 5 минут пот ручьями льется.Игрок заслуженный его время далеко позади .
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-2
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