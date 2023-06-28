Ну что, сынку, пора домой?!

О возможности возвращения Андрея Ярмоленко в «Динамо» говорилось уже давно. Еще прошлым летом, когда у полузащитника истек срок договора с «Вест Хэмом»: он уже тогда мог вернуться в Киев. Но подсуетился Ребров, Суркисы были не столь настойчивыми, и экс-лидер «бело-синих» оказался в «Аль-Айне».

У Андрея была возможность пролонгировать контракт с эмиратским клубом, но он еще зимой решил, что этого делать не будет. Точнее, он твердо решил вернуться в «Динамо».

И не только потому, что в этот раз его звали уже более настоятельно и конкретно. Причем с далеко идущей перспективой: после завершения игроцкой карьеры остаться работать в клубе на серьезной должности. Наверняка этим нюансом Суркисы сыграли на честолюбии футболиста. Но главный момент этой истории в том, что Ярмоленко сам очень хотел вернуться.

Насколько я знаю, свой зарубежный этап карьеры Андрей считал завершенной еще до перехода в «Аль-Айн». Поездка в ОАЭ – своего рода дембельский аккорд, хорошо оплачиваемый «субботник», где можно сделать передышку на пути «между». Все, что он мог сказать и сделать за футбольным бугром, он уже сделал. Большего не получится при всем желании. В том смысле, что выше Бундеслиги и Премьер-лиги он уже никогда не взлетит.

Нужно отдать должное парню: он весьма прагматичный и реалистичный. Зная себе цену, прекрасно понимает, что играть где-то в Турции или Греции он точно смог бы, но для футбольной пенсии в футбольном захолустье он еще молод (33 года), а дома ждет такое приключение, которого в его карьере еще не было, учитывая, в каких условиях проводится чемпионат Украины.

Мне кажется, в его возвращении далеко не последнюю роль сыграл патриотический аспект. Капитан сборной Украины с первых дней рашистского вторжения четко показал свою гражданскую позицию. К тому же, его родители были в Чернигове, где собственными глазами увидели все ужасы войны. Эта война ему действительно болела. И он захотел быть поближе к родным. Он захотел быть вместе со своей страной, как это ни высокопарно звучит.

И даже если я в чем-то идеализирую ситуацию, то, как мне кажется, самую малость. Ибо со стороны эта история выглядит именно так: маститый, знаковый футболист и для «Динамо», и для сборной Украины в очень сложное для всех нас время возвращается на круги своя. Дабы своим опытом и своим именем помочь родному клубу. Отечественному футболу. Да и стране в целом.

Красивая, сильная, мужская история. Практически киношная. И практически аналог истории возвращения еще одного знакового и легендарного футболиста – Андрея Шевченко. Наверняка «переплюнуть» по «звучанию» и ажиотажу возвращение в Киев обладателя «Золотого мяча» и победителя Лиги чемпионов Ярмола вряд ли сможет. Будем откровенно: немного иной размер.

Однако, в отличие от того Андрея Николаевича, этот Андрей Николаевич возвращается не забронзовевшей статуей, и не в благополучный и сытый город и клуб. Антураж у Ярмоленко совершенно иного диапазона, иной транскрипции. Иной ноты. Если тогда звучало бравурно-торжественно, то сейчас – торжественно-трагично.

***

Ну, дальше елея не будет. Дальше поговорим не столько о самом факте возвращения, сколько о персоне возвращающегося, и, главное, куда именно он приходит.

Ярмоленко шесть лет играл за границей. С тех пор ситуация в «Динамо» изменилась почти до неузнаваемости. Андрей уходил в «Боруссию» из серьезного европейского клуба, а приходит в заурядный, среднестатистический середняк. Причем уровня даже не Лиги Европы, а Лиги конференций. Во главе команды – тренер, некогда олицетворяющий главного футбольного врага. Во главе клуба – все тот же президент, но серьезно «поизносившийся» и в серебре, и, что главное – имиджево.

Надо понимать, что на данном этапе возвращение Ярмоленко нужно не только ему самому, но еще больше – «Динамо». Точнее – конкретно Суркисам. Непонятная волокита с Луческу, непонятная трансферная кампания, урезания зарплат, не говоря уже об отсутствии проукраинской позиции: на таком фоне клубу был просто необходим настоящий моральный авторитет. Ярмоленко таковым сейчас является. И Суркисы это понимают. Но понимает ли сам Андрей все возможные репутационные риски?

Будем откровенны: нынешнее «Динамо» – не предмет гордости. Скорее наоборот. Тренер, с упорством камикадзе застывший в шпагате между давно заслуженной пенсией и минимальной возможностью скопить еще на правнуков. Команда, потерявшая свой стили и философию. Игроки без царя в голове и искры в сердце. Вот куда возвращается Андрей Ярмоленко.

На фоне всей той серой однородной динамовской массы, он в любом случае будет красавчиком. Потому что у него присутствует не только мастерство и парадоксальность, но и харизма, энергия. Вот этого как раз и недостает теперешним типа лидерам «столичных» – Сидорчуку, Шапаренко, Буяльскому.

Собственно, таких игроков, как Ярмоленко, недостает и всему нашему чемпионату. УПЛ очень «просела», измельчилась. Настоящих буйных в ней – раз, два и обчелся. Поэтому приход Ярмолы должен взбодрить, встряхнуть и «Динамо», и весь чемпионат.

Но и в этом случае возможны шероховатости. Лично мне очень бы не хотелось, чтобы у Андрея попросту опустились руки от увиденного. Мне очень не хочется, чтобы он растворился среди своих коллег-одноклубников. В конце концов, мне очень не хочется, чтобы Андрей просто отбывал номер. Как двенадцать лет назад еще один Андрей Николаевич.

Мне хочется верить, что сил, желания и заряда Ярмолы хватит на все то лучшее, что все мы ожидаем от его камбека. И что он способен стать первым по-настоящему важным событием, сигнализирующим, что «Динамо» и весь украинский футбол уже преодолели точку невозврата.