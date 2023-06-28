Будучност и Брейдаблик. Стартовал новый сезон Лиги чемпионов.

С предварительного раунда стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2023/24.

В полуфиналах определились команды, которые сыграют в решающем матче предварительного раунда.

30 июня встретятся Будучност (Черногория) и Брейдаблик (Исландия).

Победитель пары выйдет в первый раунд, где его соперником будет Шэмрок Роверс (Ирландия).

Лига чемпионов 2023/24

Предварительный раунд. Копавогур (Исландия)

Полуфиналы, 27 июня

Атлетик Эскальдес (Андорра) – Будучност (Черногория) – 0:3

Голы: Секулич, 14 (пен), 60, Санчес, 21 (автогол).

Тре Пенне (Сан-Марино) – Брейдаблик (Исландия) – 1:7

Голы: Барретта, 31 – Гюннлейгссон, 6, 89, А. Хлинссон, 25, 90+2, К. Ольсен, 45+2, Сигурдарсон, 67, В. Эйнарссон, 74.

Финал, 30 июня

Будучност (Черногория) – Брейдаблик (Исландия)

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