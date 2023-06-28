Будучност и Брейдаблик. Стартовал новый сезон Лиги чемпионов.
За путевку в 1-й раунд сыграют Будучност (Черногория) и Брейдаблик (Исландия)
С предварительного раунда стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2023/24.
В полуфиналах определились команды, которые сыграют в решающем матче предварительного раунда.
30 июня встретятся Будучност (Черногория) и Брейдаблик (Исландия).
Победитель пары выйдет в первый раунд, где его соперником будет Шэмрок Роверс (Ирландия).
Лига чемпионов 2023/24
Предварительный раунд. Копавогур (Исландия)
Полуфиналы, 27 июня
- Атлетик Эскальдес (Андорра) – Будучност (Черногория) – 0:3
Голы: Секулич, 14 (пен), 60, Санчес, 21 (автогол).
- Тре Пенне (Сан-Марино) – Брейдаблик (Исландия) – 1:7
Голы: Барретта, 31 – Гюннлейгссон, 6, 89, А. Хлинссон, 25, 90+2, К. Ольсен, 45+2, Сигурдарсон, 67, В. Эйнарссон, 74.
Финал, 30 июня
- Будучност (Черногория) – Брейдаблик (Исландия)
Сетка предварительного раунда
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