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Тре Пенне
27.06.2023 22:00 – FT 1 : 7
Брейдаблик
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Лига чемпионов
28 июня 2023, 04:27 | Обновлено 28 июня 2023, 05:11
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Будучност и Брейдаблик. Стартовал новый сезон Лиги чемпионов.

За путевку в 1-й раунд сыграют Будучност (Черногория) и Брейдаблик (Исландия)

28 июня 2023, 04:27 | Обновлено 28 июня 2023, 05:11
62
0
Будучност и Брейдаблик. Стартовал новый сезон Лиги чемпионов.
Брейдаблик

С предварительного раунда стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2023/24.

В полуфиналах определились команды, которые сыграют в решающем матче предварительного раунда.

30 июня встретятся Будучност (Черногория) и Брейдаблик (Исландия).

Победитель пары выйдет в первый раунд, где его соперником будет Шэмрок Роверс (Ирландия).

Лига чемпионов 2023/24

Предварительный раунд. Копавогур (Исландия)

Полуфиналы, 27 июня

  • Атлетик Эскальдес (Андорра) – Будучност (Черногория) – 0:3

Голы: Секулич, 14 (пен), 60, Санчес, 21 (автогол).

  • Тре Пенне (Сан-Марино) – Брейдаблик (Исландия) – 1:7

Голы: Барретта, 31 – Гюннлейгссон, 6, 89, А. Хлинссон, 25, 90+2, К. Ольсен, 45+2, Сигурдарсон, 67, В. Эйнарссон, 74.

Финал, 30 июня

  • Будучност (Черногория) – Брейдаблик (Исландия)

Сетка предварительного раунда

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Источник Sport.ua
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