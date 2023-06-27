Старт Лиги чемпионов 2023/24. Атлетик vs Будучност – без сенсации

Во вторник, 27 июня, состоялся матч предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24 между клубами «Атлетик Эскальдес» и «Будучност». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Черногории.

Это был первый поединок главного еврокубкового клубного турнира в новом сезоне. Перед стартом встречи именно ФК «Будучност» являлся фаворитом игры.

Теперь черногорская команда вышла в финал предварительного раунда ЛЧ, где встретится с победителем матча «Тре Пенне» – «Брейдаблик».

Лига чемпионов 2023/24. Предварительный раунд. 1/2 финала

Атлетик Эскальдес (Андорра) – Будучност (Черногория) – 0:3

Голы: Секулич, 14, 61, Санчес, 21 (автогол)