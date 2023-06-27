Старт Лиги чемпионов 2023/24. Атлетик vs Будучност – без сенсации
Клуб из Черногории уверенно обыграл команду из Андорры со счетом 3:0
Во вторник, 27 июня, состоялся матч предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24 между клубами «Атлетик Эскальдес» и «Будучност». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Черногории.
Это был первый поединок главного еврокубкового клубного турнира в новом сезоне. Перед стартом встречи именно ФК «Будучност» являлся фаворитом игры.
Теперь черногорская команда вышла в финал предварительного раунда ЛЧ, где встретится с победителем матча «Тре Пенне» – «Брейдаблик».
Лига чемпионов 2023/24. Предварительный раунд. 1/2 финала
Атлетик Эскальдес (Андорра) – Будучност (Черногория) – 0:3
Голы: Секулич, 14, 61, Санчес, 21 (автогол)
90' | Naš tim je u polufinalu pretkvalifikacionog turnira za Ligu šampiona savladao Atletik Eskaldes rezultatom 3:0. 🟦— FK Budućnost PG (@FK_Buducnost_PG) June 27, 2023
➡️ Plavi su se plasirali u finale turnira, gdje će 30. juna igrati sa boljim iz duela Brejdablik - Tre Pene. 🟦 pic.twitter.com/p9jHavYSZE
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